- Árvores centenárias no Parque Florestal de Falkenstein sofrem danos

Indivíduos misteriosos causaram estragos em várias árvores no Parque Falkenstein, localizado em Hamburg-Altona. A sabotagem das árvores ocorreu na Rua Falkensteiner e resultou em danos a duas árvores centenárias, como informado por um porta-voz da prefeitura do distrito de Altona. Essas árvores, uma faia e um carvalho, ambas com um diâmetro de tronco de aproximadamente um metro, apresentam marcas de furadeira visíveis. Esses furos sugerem que as árvores também podem ter sido envenenadas. A faia já apresenta danos graves e é prevista para morrer no próximo ano. O carvalho, no entanto, só tem partes da sua copa afetadas.

Além disso, a prefeitura informou que três árvores a mais foram severamente danificadas por meio de profunda circunferência. Este processo, que envolve a remoção de uma tira de casca ao redor do tronco, priva a árvore, já que o fluxo de seiva é interrompido. Duas das árvores afetadas, um olmo e um álamo multitruncado, já sucumbiram aos seus ferimentos. Uma árvore jovem que também foi circunferenciada ainda está viva, mas está sob grande pressão.

A administradora do distrito de Altona, Stefanie von Berg, expressou preocupação com este incidente, afirmando: "Este é outro ataque agressivo ao frágil ecossistema das encostas do Elba". As árvores são essenciais para manter a biodiversidade, assegurar a encosta e proteger as pessoas e suas moradias. Elas também servem como reguladoras da mudança climática, controlando as temperaturas urbanas e proporcionando habitats para uma multitude de espécies animais.

Uma investigação criminal foi iniciada. A polícia continua a investigar, com foco principal na identificação do perpetrador. Testemunhas que possam ter informações sobre o incidente são incentivadas a se apresentar.

Infelizmente, a vandalização de árvores foi descoberta no parque no ano passado, levando à derrubada de 13 árvores.

A investigação criminal está particularmente interessada no Parque Falkenstein, devido aos incidentes repetidos de vandalismo de árvores lá. O perpetrador pode ter alvo

Leia também: