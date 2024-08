- Artista de música requer reanimação durante apresentação ao vivo

Problemas Involvendo o MC Americano Fatman Scoop (53): Originário de Nova York, o homem conhecido como Isaac Freeman III passou por uma decepção. Relatos sugerem que ele sofreu uma queda durante um show ao vivo. Foi posteriormente ressuscitado e transferido para um hospital, de acordo com os relatórios do site de notícias "TMZ".

Vídeos Mostrando Tentativas de Ressuscitação

O suposto incidente ocorreu à noite de 30 de agosto, no Town Center Park de Hamden, Connecticut. O artista perdeu a consciência inesperadamente e caiu do palco. "TMZ" confirmou que uma emergência médica ocorreu por volta das 20h30. A prefeita de Hamden, Lauren Garrett, compartilhou em suas redes sociais que o músico foi levado ao hospital em uma ambulância. Ela expressou: "Mantenham-no em seus pensamentos e orações".

TMZ publicou um vídeo mostrando os socorristas administrando RCP a uma pessoa atrás da mesa do DJ. Testemunhas afirmaram que essa pessoa era none outro que o rapper. Em seguida, ele foi aparentemente carregado do palco em uma maca. Um representante do artista ainda não reconheceu o incidente.

Fatman Scoop já colaborou com figuras proeminentes do mundo do hip-hop, como Missy Elliott (53) e Mariah Carey (55).

