Arthur Leclerc fará um test-drive com a Fórmula E em Marraquexe

O jovem de 18 anos, cujo irmão Charles vai pilotar para a Ferrari na F1 na próxima temporada, vai fazer um teste de condução para a equipa de Fórmula E Venturi, sediada no Mónaco, em Marraquexe, no domingo.

Leclerc vai fazer dupla com o francês Norman Nato para o teste de estreante após a segunda corrida do campeonato totalmente elétrico em Marrocos, a sua segunda volta no carro de corrida Gen2 da Fórmula E depois de ter estado ao volante em Espanha no ano passado.

"Sinto-me honrado por ter sido selecionado pela Venturi e, como monegasco, é particularmente especial para mim", disse Leclerc.

"Vou dedicar-me totalmente à equipa na sua missão de otimizar o Venturi VFE-05 e estou muito grato pela oportunidade de voltar a pilotar este carro fantástico.

"A Fórmula E é um campeonato pioneiro, inventivo e jovem, no qual estou muito interessado em desempenhar um papel ativo. Tenho a sorte de estar envolvido nele numa fase tão precoce da minha carreira e quero agradecer ao Gildo [Pastor] e à Susie [Wolff] por acreditarem em mim", acrescentou Leclerc, referindo-se ao chefe da Venturi e ao diretor de equipa, respetivamente.

A temporada da Fórmula E teve início em Ad Diriyah, na Arábia Saudita, no dia 15 de dezembro, com o piloto português António Félix da Costa a conquistar o primeiro lugar, à frente do atual campeão Jean-Eric Vergne.

Os dois pilotos da Venturi tiveram um dia difícil na abertura da época, com o lendário piloto de F1 Felipe Massa, a fazer a sua estreia na Fórmula E, a terminar em 17º e o colega de equipa Edoardo Mortara em 19º.

O irmão mais velho de Leclerc, Charles, é considerado um dos melhores jovens pilotos do mundo. O jovem de 21 anos fez sua estreia na F1 com a Sauber no ano passado e ficou em 13º lugar na classificação do campeonato antes de sua mudança para a Ferrari, onde substitui Kimi Raikkonen.

Arthur Leclerc competiu no Campeonato Francês de F4 no ano passado, ficando em quinto lugar na classificação geral na sua época de estreia.

"O Arthur mostrou-se promissor no Karting e na F4 e estou ansiosa por ver como ele se sai em Marraquexe", disse a directora da equipa Venturi, Susie Wolff.

"Tanto ele como o Norman ... vão desempenhar um papel muito valioso nesta fase inicial da época, onde o desenvolvimento crítico pode ter lugar.

"Levámos para casa algumas aprendizagens importantes em Ad Diriyah, mas temos muito trabalho pela frente nas próximas corridas. Testes para estreantes como estes dão à equipa oportunidades importantes para melhorar."

A equipa Venturi foi co-fundada pela estrela de Hollywood Leonardo DiCaprio.

