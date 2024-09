Artem Chigvintsev escapa de acusações criminais após uma acirrada discussão doméstica com Nikki Bella.

A equipe do Promotor Distrital do Condado de Napa declarou em uma atualização de terça-feira que, após uma análise aprofundada da investigação criminal e uma cuidadosa revisão das evidências apresentadas, não irá prosseguir com os cargos contra o veterano do "Dancing with the Stars".

No comunicado, a Promotora Distrital do Condado de Napa, Allison Haley, destacou: "Tratamos cada prisão com gravidade e somos inabaláveis em nossa posição contra a violência doméstica. No entanto, temos a obrigação moral de apresentar apenas acusações quando respaldadas por evidências".

O comunicado continuou, explicando: "Temos a obrigação legal de provar cada acusação criminal 'além de qualquer dúvida razoável', que é o padrão mais rigoroso do sistema judiciário americano. Se as evidências apresentadas não alcançam esse nível de prova, então, moralmente, não podemos apresentar acusações".

Chigvintsev foi preso em 29 de agosto em Yountville, como confirmado pelo oficial de ligação pública do Departamento do Xerife do Condado de Napa, Henry Wofford, à CNN na época.

Ele foi detido sob suspeita de um delito relacionado à violência doméstica e foi detido na prisão do Condado de Napa, com fiança fixada em $25.000, de acordo com registros on-line.

Chigvintsev está casado com a personalidade da TV popular e ex-lutadora da WWE Nikki Bella desde 2022, mas, de acordo com os registros do Tribunal Superior do Condado de Napa, Bella iniciou os procedimentos de divórcio.

Chigvintsev e Bella têm um filho de quatro anos.

A CNN entrou em contato com os representantes de Chigvintsev e Bella em busca de comentários.

Apesar do caso de alto perfil envolvendo o veterano do "Dancing with the Stars" Artem Chigvintsev, a Promotoria do Condado de Napa decidiu não apresentar acusações relacionadas à indústria do entretenimento devido à falta de evidências suficientes. O arquivamento das acusações não afetou seus problemas conjugais ou os procedimentos de divórcio em andamento.

Leia também: