Arte explosiva: Como é feito um fogo de artifício

Na China, a tradição de acender fogo de artifício para afastar os maus espíritos tem sido transmitida ao longo das gerações. Nos Estados Unidos, por sua vez, o fogo de artifício é sinónimo das celebrações do 4 de julho. Noutros países, os hindus utilizam-no para celebrar o Diwali, enquanto na Rússia e em toda a Europa, as grandes exibições assinalam tradicionalmente o fim das guerras.

Mas antes que o fogo de artifício possa tomar conta dos céus, cada um deles tem de ser cuidadosa e meticulosamente fabricado. O processo - que pode levar dias a concluir - é uma arte por direito próprio, de acordo com Wu Hongyong, diretor de produção e tecnologia de uma das maiores empresas de fogo de artifício da China.

A sua empresa, a Jiangxi Zhongsen Fireworks Ltd, envia anualmente mais de 30.000 caixas de pirotecnia para todo o mundo, sendo cada um dos fogos de artifício feito à mão.

"Vemos isto como uma arte para fazer toda a gente feliz no mundo", disse Wu.

Fabricado na China

Tendo inventado a pólvora há mais de 2.000 anos, a China produz atualmente mais fogo de artifício do que qualquer outro país do mundo. O país é responsável por mais de 90% do fogo de artifício do Dia da Independência da América, exportando 307,8 milhões de dólares para os EUA para as celebrações do 4 de julho em 2016 (os EUA produziram apenas 10 milhões de dólares para o feriado desse ano).

"É um processo complicado e confuso", disse Wu. "Desde a compra de materiais até à produção... é um processo moroso."

Cada fogo de artifício contém pequenas bolas de explosivos, conhecidas como estrelas, que são responsáveis pelos espectáculos de luzes coloridas que se vêem no céu. São misturadas com pólvora num invólucro, depois embrulhadas em papel e equipadas com um rastilho. As estrelas podem ser embrulhadas e prensadas em diferentes designs, o que significa que os compradores podem solicitar formas específicas para comemorar ocasiões importantes.

Wilson Mao, diretor executivo da Pyromagic, com sede em Hong Kong, pediu um fogo de artifício com a forma de um "8" para assinalar o Ano Novo Lunar. Durante décadas, a Pyromagic Multi-media Productions foi responsável pelos espectáculos de fogo de artifício de Hong Kong. "Se for supersticioso, na cultura chinesa o 8 é um número muito auspicioso. Em chinês, soa semelhante a outra palavra que significa boa sorte."

Um lado negro do fogo de artifício?

Apesar do seu papel festivo, o fogo de artifício é uma preocupação crescente para os ambientalistas. O fumo que produzem contém pequenas partículas metálicas e há estudos que associam o uso de fogo de artifício a uma diminuição a curto prazo da qualidade do ar. O governo chinês já impôs proibições em mais de 400 cidades, em parte como resposta às preocupações ambientais.

As fábricas cheias de explosivos também representam um risco para quem produz fogo de artifício. Em 2014, um acidente mortal numa fábrica de fogo de artifício na província chinesa de Hunan causou a morte de 12 trabalhadores. Em 2016, um incidente semelhante na província vizinha de Jiangxi causou três mortes e uma evacuação em massa das áreas circundantes.

Os controlos de segurança em empresas como a Jiangxi Zhongsen Fireworks Ltd, que emprega mais de 300 pessoas, são frequentemente extensos. De acordo com Wu, cada carga é inspeccionada por seis departamentos internos antes de ser enviada para as agências governamentais para mais verificações.

Para os trabalhadores da fábrica, esta é normalmente a última vez que vêem os dispositivos que produzem. No entanto, ver o fogo de artifício a arder no céu pode deixar uma impressão duradoura nos seus criadores.

"Enquanto fazemos o fogo de artifício, não participamos no seu lançamento", diz Liu Zhilian, um trabalhador de 40 anos da fábrica. "Mas é uma sensação muito bonita. É glorioso quando um fogo de artifício explode".

No vídeo acima, veja como é feito um fogo de artifício numa das maiores fábricas da China.

Fonte: edition.cnn.com