Arsenal vs. Manchester City: Rodri garante a vitória do líder da Premier League num jogo polémico

Com o treinador do Arsenal, Arteta, isolado após um teste positivo à Covid-19, a equipa da casa incomodou bastante o City no sábado, mas a expulsão do defesa dos Gunners, Gabriel, na segunda parte, mudou completamente a dinâmica do jogo e os visitantes conseguiram a 11ª vitória consecutiva no campeonato.

Na primeira parte, o Arsenal tinha reclamado uma grande penalidade depois de Martin Ødegaard ter caído na área sob um desafio do guarda-redes do City, Ederson, mas o VAR decidiu que o árbitro Stuart Attwell não tinha cometido um erro claro e óbvio e o jogo continuou.

A equipa da casa assumiu então a merecida liderança após uma jogada fluida, que foi finalizada em grande estilo por Bukayo Saka.

LER: O Manchester City parece estar destinado a fazer mais uma procissão na corrida pelo título da Premier League

Pouco antes do intervalo, três minutos frenéticos viram o City empatar, o Arsenal desperdiçar uma chance de ouro para retomar a liderança e, em seguida, Gabriel receber o cartão vermelho.

O empate do City surgiu na sequência de uma grande penalidade e, desta vez, o VAR pediu a Attwell que revisse a sua decisão de não assinalar uma grande penalidade depois de Granit Xhaka ter agarrado a camisola de Bernardo Silva.

Desta vez, Attwell assinalou a grande penalidade e Riyad Mahrez marcou o golo, mas antes de marcar o pénalti o árbitro assinalou um cartão amarelo a Gabriel por tentar raspar o local.

Gabriel Martinelli falhou o golo depois de Nathan Aké ter tirado a bola em cima da linha, e o defesa brasileiro do Arsenal foi expulso depois de receber o segundo cartão amarelo por uma falta sobre Gabriel Jesus.

"Confuso é a palavra certa [sobre os penáltis], disse o treinador adjunto do Arsenal, Albert Stuivenberg, à BT Sport. "Estamos à procura de consistência.

"Para mim, o pênalti de Ødegaard é claro ... mas se houver alguma consistência, o árbitro também vem para verificar."

LEIA: Tuchel surpreso com os comentários "inúteis" de Lukaku sobre insatisfação e retorno da Inter de Milão

No tempo de parada, o City fez sua vantagem numérica pagar quando Rodri marcou à queima-roupa. "Onze jogos seguidos é ótimo neste período", disse o técnico do City, Pep Guardiola, à BT Sport. "Olhe para o nosso banco. Temos quatro jogadores da academia. Tivemos muitos casos de Covid nesta temporada e lesões.

"Hoje, com Kyle Walker, foi a primeira vez no banco desde o teste da Covid. Estávamos incrivelmente cansados e eles foram melhores. Mas o futebol aconteceu. Às vezes, isso acontece do nosso lado".

LER: Klopp fumega com as decisões dos árbitros

Entretanto, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, vai falhar o jogo chave da Premier League com o Chelsea, no domingo, devido a uma suspeita de teste positivo ao coronavírus.

"Jurgen Klopp vai falhar o jogo do Liverpool com o Chelsea, no domingo, depois de ter apresentado um resultado positivo no teste à COVID-19", afirmou o Liverpool em comunicado no sábado.

"Os testes realizados a toda a equipa principal não revelaram mais casos positivos no plantel, para além dos três confirmados por Klopp na sexta-feira", acrescentou o comunicado.

"No entanto, três membros da equipa de apoio apresentaram resultados positivos suspeitos".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com