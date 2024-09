Arnault, o proprietário da LVMH, dá palavras duras à sua equipa.

O chefe do LVMH, Bernard Arnault, que comanda o conglomerado abastado e também é a pessoa mais rica do mundo, de acordo com a Forbes, tem uma relação gelada com vários jornalistas, especialmente aqueles que mergulham na verdade. Funcionários da gigante de luxo são advertidos contra interagir com esses jornalistas, e qualquer violação dessa regra pode levar a consequências sérias, de acordo com um memorando interno vazado pela publicação investigativa "La Lettre".

Esse memorando confidencial nomeia especificamente sete veículos de mídia com os quais os funcionários do LVMH não podem interagir. Eles incluem revistas de investigação respeitáveis como "La Lettre" e "Mediapart", a revista satírica semanal aclamada "Le Canard Enchaîné" e várias publicações menos conhecidas.

Arnault criticou os veículos de imprensa que publicam notícias negativas e tendenciosas, boletins internos e revistas "investigativas" sensacionalistas que usam o interesse do público no luxo para aumentar a leitura. Ele também condenou qualquer ligação com jornalistas desonestos e vazamentos de informações da empresa.

Em resposta a um pedido de comentário, o LVMH permaneceu em silêncio. No entanto, "La Lettre" condenou a suposta "lista negra" e apontou que muitos dos veículos de mídia listados dependem pouco ou nenhum anúncio de grandes corporações, mantendo-se financeiramente independentes.

O LVMH abriga mais de 70 marcas sob sua asa, que abrangem moda, artigos de couro, vinhos e bebidas, perfumes e joias. Arnault também possui dois renomados jornais diários, "Le Parisien" e "Les Echos". Sua fortuna massiva de aproximadamente $233 bilhões, principalmente devido ao LVMH, tornou-o a pessoa mais rica do mundo na primavera, de acordo com a Forbes.

