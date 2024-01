Argentina vence o Brasil por 1 a 0 e conquista a Copa América

Di María, titular pela segunda vez na Copa, justificou sua escolha ao marcar o gol que abriu o placar no meio do primeiro tempo.

Renan Lodi não conseguiu cortar uma bola longa de Rodrigo De Paul e Di María fez um belo passe para Ederson.

O Brasil pressionou ainda mais no segundo tempo, mas mesmo com cinco atacantes em campo, não conseguiu empatar com a defesa argentina, protegida pelo excelente Rodrigo De Paul.

"Primeiro temos que parabenizar o adversário, principalmente pelo primeiro tempo, quando nos neutralizaram", disse o zagueiro brasileiro Thiago Silva.

"No segundo tempo não houve disputa - apenas uma equipe tentou jogar futebol, a outra apenas perdeu tempo como sabíamos que faria. Não é uma desculpa, não fizemos o que tínhamos de fazer, principalmente no primeiro tempo."

A vitória da Argentina foi um triunfo especial para o atacante do Barcelona, Messi, que conquistou seu primeiro título com a camisa azul e branca, depois de mais de uma década de conquistas no clube e individuais.

Os jogadores argentinos cercaram o capitão ao apito final. O goleiro Emilian Martinez comemorou o que ele chamou de Maracanazo, uma vitória notável no famoso estádio do Rio.

"Estou sem palavras", disse ele. "Eu sabia que meu sonho se tornaria realidade, e onde melhor do que o Maracanazo e dar o título ao melhor do mundo e realizar seu sonho."

Messi foi o melhor marcador do torneio, com quatro golos, e foi eleito o melhor jogador, juntamente com Neymar.

Mas esteve calado durante todo o jogo no estádio do Maracanã e perdeu uma oportunidade de ouro para fechar o jogo a dois minutos do fim.

Quando o apito final soou, a TV Argentina declarou: "Argentina Campeã, Lionel Messi Campeão!"

O jogo em si foi dececionante, com a Argentina melhor em um primeiro tempo cauteloso, com 21 faltas.

No entanto, o Brasil entrou mais agressivo no segundo tempo e, à medida que o tempo passava, lançou mais gente para o ataque - e, a certa altura, tinha cinco atacantes reconhecidos em campo.

Richarlison teve um golo anulado por fora de jogo aos sete minutos da segunda parte e, dois minutos depois, obrigou Emiliano Martinez a uma boa defesa.

Mas, à medida que o Brasil avançava, os espaços se abriam e a Argentina perdeu duas chances claras de marcar nos momentos finais da partida.

A vitória foi o 15º triunfo da Argentina na Copa América e significa que o país se iguala ao Uruguai como o maior vencedor de todos os tempos.

"Este é um título muito importante", disse o técnico argentino Lionel Scaloni. "Espero que os argentinos possam desfrutar dele. Os torcedores amam a equipe incondicionalmente e acho que eles se identificam com esse time que nunca baixa a guarda."

A vitória ampliou a sequência de jogos invictos para 20 sob o comando de Scaloni e deu ao Brasil sua primeira derrota competitiva desde que perdeu para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018.

Fonte: edition.cnn.com