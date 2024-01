Argentina derrota a Colômbia nos penáltis e chega à final da Copa América

Emiliano Martínez foi o herói da disputa de pênaltis, defendendo três cobranças, com o jogo terminando em 1 a 1 após a prorrogação.

A Argentina saiu na frente logo no início do jogo, quando Lionel Messi, que tentava vencer sua primeira grande competição internacional, deu o passe para Lautaro Martínez marcar um gol de dentro da área colombiana.

Mas a Colômbia empatou logo após a marca de uma hora, quando Luis Díaz recebeu uma cobrança de falta rápida e chutou contra Martínez.

Wilmar Barrios acertou a trave para a Colômbia e Yerry Mina acertou o travessão depois de um escanteio, enquanto Nicolás González também teve uma chance perdida por David Ospina no outro lado.

A Argentina teve uma oportunidade de ouro para vencer a meio da segunda parte, quando Ángel Di María contornou Ospina e colocou Martínez, mas o remate do avançado foi afastado em cima da linha por Barrios.

Na disputa por pênaltis, Juan Cuadrado e Messi marcaram os primeiros pênaltis, antes de Davinson Sánchez ver seu chute ser defendido por Martínez e Rodrigo De Paul chutar por cima do travessão.

Martínez, que fez questão de falar com os jogadores colombianos enquanto eles se preparavam para cobrar seus pênaltis, defendeu o pênalti de Mina.

Leandro Paredes marcou o seu para a Argentina e Miguel Borja respondeu com um remate ao meio da baliza.

O goleador Martínez marcou o terceiro gol da Argentina de pênalti, antes que o goleiro Martínez fizesse sua terceira defesa na disputa de pênaltis para negar a Edwin Cardona e dar a vitória à sua equipe.

"A verdade é que não tenho palavras", disse Martínez.

"Estivemos fechados durante 40 dias, éramos a única seleção nacional que não podia ver ninguém, estávamos mesmo na nossa bolha, sozinhos, com os treinadores, o staff, os empregados de limpeza, os cozinheiros e os directores.

"É o trabalho de um grupo de 70 pessoas que veio por um sonho e que o disse desde o primeiro dia: queremos jogar a final. E nada melhor do que jogar contra o Brasil no seu campo."

A Argentina enfrentará o Brasil no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, neste fim de semana, na tentativa de conquistar seu primeiro título da Copa América desde 1993, enquanto o Brasil - que venceu o Peru nas semifinais no início desta semana - busca seu sexto título desde 1997.

