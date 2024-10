Áreas urbanas reduzindo atividades criminosas, mergulho profundo em modas alimentares, desenvolvimentos futuros em regulamentações de maconha: resumo das notícias de hoje

👋 Ei, 5 Coisas PM! A maconha está fazendo progressos significativos em direção à aceitação como uma substância menos prejudicial nos EUA e está à beira de ser reclassificada. Um especialista analisa as potenciais implicações para os americanos comuns.

Aqui está o que você pode ter perdido enquanto lidava com a vida:

5 coisas

1️⃣ Histórias de sucesso: Novos dados do FBI revelam que a criminalidade violenta está em declínio em todo os EUA. Descubra como Baltimore, Detroit e San Antonio estão melhorando a segurança dos bairros com envolvimento da comunidade.

2️⃣ Vendas lentas: A Apple apostou em recursos de IA para impulsionar as vendas do iPhone 16. Apesar de eventos de lançamento luxuosos, as vendas foram morosas. A gigante da tecnologia está otimista em relação às vendas durante a temporada de festas.

3️⃣ Uma batalha perdida: A corpo da Oprah Winfrey vem sendo objeto de constante escrutínio ao longo de sua carreira. Especialistas em cultura alimentar exploram os motivos por trás do enfoque obsessivo em suas flutuações de peso.

4️⃣ Elevação da montanha: Cientistas acreditam ter descoberto a causa por trás do aumento recente da altura de uma das montanhas mais altas da Terra. A recente metamorfose pode ser rastreada até eventos históricos nos Himalaias.

5️⃣ Segredos de família: Uma fotógrafa descobriu fotos de mulheres desconhecidas entre as coisas de seu falecido pai. Sua exploração sensível dessa fase secreta na vida de seus pais resultou em uma memória sensível.

Assista a isso

⛴️ Barco rápido: Uma empresa sueca de vessels eletricamente alimentados e hidrofóbicos pode revolucionar o deslocamento enquanto alivia a pressão ambiental.

Principais manchetes

• O furacão Helene deixa tragédia em seu rastro, com pelo menos 128 mortes e centenas ainda desaparecidas em várias regiões• Ministro da Defesa israelense: Preparativos para o próximo conflito com o Hezbollah estão prestes a começar em breve• Funcionários do VA acusados de mau uso de registros médicos de Vance e Walz

$1

📺 Movimento de fusão: A DirecTV concorda em adquirir a rival Dish Network por apenas $1. A DirecTV busca consolidar serviços de satélite, décadas de negociações culminando em um acordo.

Recuperação de espécies em perigo

🐦 Segunda chance: O ibis careca do norte, uma das aves mais raras do mundo, começou a se recuperar devido a esforços tenazes de conservação. Essas magníficas aves estão começando a migrar na Europa novamente após séculos de ausência.

Citações motivacionais

⚽ Superando adversidades: Por muitos anos, San Marino tem lutado para garantir vitórias. Jogadores compartilham suas experiências inesquecíveis de representar o time de futebol de menor classificação do mundo.

Quiz de cultura geral

⚡ Qual país acabou de parar de operar sua última usina movida a carvão, estabelecendo-se como o primeiro grande economia a abandonar completamente a energia elétrica do carvão? A. JapãoB. CanadáC. AustráliaD. Reino Unido⬇️ Role para baixo para ver a resposta.

Spotlight de celebridades

⭐ Lançamento oportuna: Will Ferrell associa seu novo filme "Will & Harper" com inspirar compaixão e conversa. Ferrell explica por que queria que o documentário sobre transgêneros estreasse antes das eleições.

Vibrações positivas

⚾ Espalhando alegria: Apesar de não ter se classificado para os playoffs nesta temporada, os Chicago Cubs ainda atraíram um grande público. O campista esquerdo Ian Happ expressou sua gratidão ao jogar uma bola enrolada em notas de $100 para os fãs durante o último jogo em casa. Confira a mensagem de Ian para os fãs dos Cubs.

Vejo você amanhã

D. Reino Unido - Esta resposta está correta. O fechamento da usina de Ratcliffe-on-Soar no Reino Unido marcou o fim da geração de energia elétrica a carvão no Reino Unido, que liderou a revolução industrial.

