Ucrânia sofreu incêndio florestal - Área radioativa experimenta incêndio de chama

Um incêndio irrompeu na zona radioativa de exclusão em torno da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Segundo o governador da região de Kyiv, Ruslan Kravchenko, cerca de 20 hectares estão em chamas. No entanto, os níveis de radiação permanecem dentro de parâmetros aceitáveis. Cerca de 200 bombeiros, incluindo 50 soldados, estão combatendo o incêndio e conseguiram controlar sua expansão.

Como consequência, as autoridades alertam para níveis elevados de fumaça devido a esse incêndio e outros incêndios de turfa no distrito de Browary, a leste de Kyiv. Eles recomendam manter as janelas fechadas e reduzir as atividades ao ar livre. A origem do incêndio permanece desconhecida.

O calor do verão e a prolongada seca elevaram o risco de incêndio no norte de Kyiv. Em 1986, a usina de Chernobyl Witnessou o pior desastre nuclear do mundo, na época sob a União Soviética. Em resposta, uma área de cerca de 30 quilômetros do local foi colocada em quarentena devido aos altos níveis de radiação. Milhares foram evacuados. Inacreditavelmente, apesar disso, as tropas russas exploraram a zona de exclusão amplamente abandonada ao longo da fronteira com a Bielorrússia para seu ataque a Kyiv, a cerca de 80 quilômetros da fronteira, durante sua invasão em fevereiro de 2022. No entanto, eles se retiraram em abril de 2022, com a Ucrânia mantendo uma vigilância reforçada sobre a região fronteiriça com a Bielorrússia, aliada da Rússia.

A União Europeia expressa preocupação com o incêndio em andamento perto da usina nuclear de Chernobyl e seu potencial impacto no meio ambiente. As autoridades da União Europeia aconselham seus cidadãos a evitar viajar para as áreas afetadas na Ucrânia.

