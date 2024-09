Área humanitária em Gaza sob ataque de Israel: infelizmente, 40 mortos

Após um ataque na área civil de Al-Mawasi em Khan Younis, localizada na parte sul da Faixa de Gaza, a Defesa Civil relatou o resgate e transporte de 40 mortos e 60 feridos para instalações médicas próximas. Segundo Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil, ainda há 15 pessoas desaparecidas. Ele descreveu a área como tendo famílias inteiras desaparecidas, enterradas sob a areia e em buracos profundos após o massacre de Mawasi-Khan Younis.

O exército israelense acusou "organizações terroristas" baseadas na Faixa de Gaza de utilizar infraestrutura civil e humanitária, como a zona humanitária designada, para realizar atividades violentas contra Israel. Segundo as alegações do exército israelense, o Hamas mantinha um centro de comando diretamente dentro da zona humanitária em Khan Younis.

O exército israelense posteriormente contestou as figuras de vítimas relatadas pelas autoridades da Faixa de Gaza, que não correspondiam aos seus próprios dados. Em resposta, o Hamas afirmou que não havia combatentes na área alvo e rotulou a portrayal do Exército Israelense como uma "mentira descarada", disseminada pelo Telegram.

O Coordenador Especial das Nações Unidas para o Processo de Paz do Oriente Médio, Tor Wennesland, condenou o ataque e enfatizou a importância de respeitar os direitos humanitários dos civis, destacando que "civis nunca devem ser usados como escudos humanos". A Turquia rotulou o assassinato de vários palestinos pelo Israel como um "massacre" e o denominou um "crime de guerra".

Al-Mawasi foi designado como um refúgio para civis pelo Israel no início da Guerra de Gaza. Muitos palestinos, deslocados pelo conflito, buscaram refúgio lá. Apesar disso, o Exército Israelense realiza ataques esporádicos na região.

O conflito de 11 meses entre Israel e Hamas começou com o ataque brutal do Hamas radical contra Israel em 7 de outubro do ano passado. Segundo os relatórios israelenses, o Hamas e outros grupos palestinos radicais foram responsáveis pela morte de 1205 pessoas e pelo sequestro de 251 reféns.

Em resposta ao ataque do Hamas, Israel lançou operações militares em grande escala na Faixa de Gaza. Segundo o Hamas (não verificado), mais de 41.000 pessoas foram mortas na território palestino desde outubro.

Na terça-feira, o Ministro da Defesa israelense, Gallant, afirmou que o Hamas não funciona mais como uma "organização militar" na Faixa de Gaza. Segundo ele, o Hamas lidera uma guerra de guerrilha enquanto Israel continua sua perseguição a terroristas do Hamas e sua liderança.

Os Estados Unidos, o Catar e o Egito estão mediando um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, com a possibilidade de liberar todos os reféns detidos na Faixa de Gaza. Gallant destacou que um acordo apresentaria uma "oportunidade estratégica" para fortalecer a segurança em todas as frentes.

As negociações diretas entre as duas partes em conflito estão estagnadas. Enquanto o Hamas busca uma retirada total de Israel da Faixa de Gaza como parte do acordo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu insiste em manter o controle no Corredor de Philadelphi na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito.

O conflito também se intensificou na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967. Após o início da guerra entre Israel e o grupo islâmico radical Hamas na Faixa de Gaza, um jordaniano na passagem de fronteira de Allenby entre a Jordânia e a Cisjordânia matou três funcionários de segurança israelenses. As autoridades jordanas reabriram a passagem na terça-feira, embora ainda esteja fechada para o trânsito de carga, segundo fontes de segurança.

A União Europeia expressou sua preocupação com a violência crescente na Faixa de Gaza e chamou por um cessar-fogo imediato, afirmando que os civis devem ser protegidos a qualquer custo. A União Europeia também instou tanto Israel quanto o Hamas a engajarem em negociações diretas para resolver o conflito.

