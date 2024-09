Arbitro descontentado lamenta a expulsão pessoal do jogo

Sven Jablonski enfrentou alguns problemas durante o confronto da Bundesliga entre VfL Wolfsburg e VfB Stuttgart, especificamente com suas expulsões: Uma poderia ser corrigida com uma pequena ajuda, a outra permanece, causando bastante frustração.

O árbitro Sven Jablonski reconheceu seu erro ao mostrar um cartão amarelo-vermelho para Atakan Karazor. O foul acabou sendo cometido por Maximilian Arnold, mas Jablonski apontou erroneamente para Karazor, resultando em sua expulsão durante o jogo do Wolfsburg (2:2). As imagens do 63º minuto deixaram essa situação clara.

"Eu observei um foul em Arnold, que se contorceu e afirmou ter sido atingido", informou Jablonski à Sky. "Após rever as imagens, devo admitir que Arnold realmente atingiu seu oponente, invalidando o cartão amarelo-vermelho. Me incomoda muito ter cometido esse erro."

Os árbitros só podem rever as imagens em casos de cartões vermelhos diretos. Portanto, cartões amarelos que levam à expulsão não são passíveis de revisão. "Eu também gostaria de ter a oportunidade de examinar as imagens e validar a cena antes de mostrar um cartão amarelo-vermelho", revelou Jablonski. "Isso teria me permitido reconhecer o erro imediatamente."

Como era de se esperar, a crítica ao julgamento de Jablonski começou a surgir. "O impacto do árbitro no jogo infelizmente provou ser significativo", expressou o goleiro do Stuttgart, Alexander Nübel. Ocorrências semelhantes àquela que resultou na expulsão de Karazor acontecem aproximadamente "15 vezes" em cada jogo.

