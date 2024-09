Arbitro da Bundesliga recebe escolta policial após decisão errada

Após um erro crucial em um jogo decisivo em 2023, que teve um impacto negativo na disputa pelo título do Borussia Dortmund, o árbitro Sascha Stegemann recebeu uma onda de ameaças de morte. Recentemente, Stegemann discutiu as consequências desse incidente com sua esposa e a polícia.

Em um jogo da Bundesliga contra o VfL Bochum, Stegemann não concedeu um pênalti legítimo ao Dortmund, resultando em uma derrota de 2 pontos contra o Bayern de Munique. Esse erro permitiu que o Bayern de Munique assegurasse o campeonato alemão por meio de uma melhor diferença de gols, após o Dortmund empatar em 2:2 contra o Mainz na 34ª rodada.

Stegemann se desculpou publicamente pelo seu erro no dia seguinte, e logo após, surgiram ameaças de morte contra ele. De acordo com o "General-Anzeiger", Stegemann, um homem de 39 anos de Niederkassel, compartilhou mais detalhes sobre as consequências do jogo com outros árbitros na Universidade do Esporte de Colônia.

Ao retornar ao vestiário, Stegemann encontrou uma mensagem da sua esposa no telefone dizendo: "Meu Deus, eles estão te destruindo". Até o apito final, ele tinha certeza da sua decisão, já que o árbitro de vídeo não havia chamado sua atenção para uma revisão. Somente depois é que dúvidas começaram a surgir devido às reações dos jogadores do Dortmund.

Uma decisão capaz de decidir o campeonato?

Foi então que lhe ocorreu que sua decisão poderia ter tido um impacto dramático no campeonato alemão. Ele admitiu ter esquecido os primeiros 30 quilômetros da viagem para casa, bem como ter cancelado uma viagem planejada com seu filho para lidar com as consequências e assumir a responsabilidade pelo seu erro.

Dois policiais visitaram sua casa à noite, informando-o sobre ameaças de morte iminentes contra ele e sua família, revelou Stegemann. Ele também recebeu uma escolta por quatro semanas e foi acompanhado até uma aparição na TV em Munique no dia seguinte.

Sua esposa o convenceu a continuar como árbitro, possivelmente sugerindo que sua paixão havia diminuído após apitar a final da Copa da Alemanha entre Freiburg e Leipzig em 2022. Stegemann admitiu que pode ter se sentido invencível na época, mas a humildade se torna crucial quando se está no auge do sucesso, já que erros são mais propensos a ocorrer em tais situações.

Flashbacks de Felix Zwayer

No ano anterior, torcedores do Borussia Dortmund supostamente ameaçaram outro árbitro. Felix Zwayer enfrentou críticas intensas após um jogo controverso na partida da Bundesliga entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique em dezembro de 2021. "Recebi várias mensagens em minha conta de e-mail oficial que são chocantes e difíceis de ignorar", admitiu Zwayer na época. A polícia de Berlim relatou a existência de uma ameaça de morte contra ele em círculos online. O relacionamento de Zwayer com o Dortmund ficou prejudicado após sua derrota por 2-3 no início de dezembro de 2021.

O jovem talento do Borussia Dortmund, Jude Bellingham, supostamente insultou Zwayer indiretamente, sugerindo corrupção em referência ao escândalo de Robert Hoyzer na década de 2000. Zwayer não apitou mais jogos do Dortmund por quase três anos, apenas apitando novamente no Westfalenstadion no jogo de abertura da atual temporada, resultando em uma vitória de 2-0 do Dortmund contra o Eintracht Frankfurt. Após esse incidente, Stegemann não foi designado para nenhum jogo do Dortmund desde 28 de abril de 2023.

Apesar do pedido de desculpas público do árbitro e a revelação de ameaças de morte, Stegemann não foi designado para apitar nenhum jogo do Borussia Dortmund após abril de 2023, uma decisão provavelmente influenciada pela história do clube de ameaças de morte contra árbitros. O árbitro, agora sob proteção, continuou a apitar outros jogos da Bundesliga, seguindo o conselho de sua esposa, que o encorajou a permanecer comprometido com sua profissão.

Leia também: