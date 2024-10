Aqui está a lista dos vencedores do acordo de greve portuária.

O acordo diz respeito apenas aos salários, ignorando outras cláusulas do contrato. O sindicato concordou em retomar o trabalho na sexta-feira, encerrando uma pausa de três dias, enquanto as discussões sobre temas como a automatização aprimorada e a integração tecnológica continuam.

Este acordo salarial serviu para deter o que poderia ter se tornado uma das greves mais disruptivas da história dos EUA, caso tivesse persistido por várias semanas ou meses. A greve tinha o potencial de disruptar as atividades de importação e exportação em vários portos, levando a consequências graves se prolongada.

Os Trabalhadores

Os membros da International Longshoremen's Association foram os principais beneficiários. Eles receberão um aumento salarial imediato de $4 por hora, além do atual salário máximo de $39 por hora. Isso representa um aumento substancial de mais de 10%.

Além disso, eles receberão um aumento anual de $4 por hora ao longo do contrato de seis anos, totalizando $24 em aumento salarial. Isso resultará em um aumento substancial de 62% em seu salário, sem sofrer deduções salariais significativas. Ao contrário de muitos sindicatos, a ILA não forneceu benefícios de greve para seus membros para ajudá-los durante esse período.

Apesar de não ter alcançado o aumento de 77% inicialmente buscado, o acordo ultrapassou as propostas iniciais da gestão de aumentos salariais de 22%, 40% e menos de 50% ao longo da duração do contrato.

Harold Daggett

Antes da greve, poucos fora do movimento trabalhista dos EUA ou da comunidade de transporte conheciam o Presidente da ILA Harold Daggett. No entanto, até o final da semana, sua abordagem ousada lhe rendeu reconhecimento nacional e uma audiência em ambos os círculos.

Ele usou linguagem colorida, temperada com palavrões, e fez declarações estridentes, como dizer que estava pronto para induzir um colapso econômico mundial para garantir as demandas de seus membros de sindicato. Essas táticas funcionaram ao ganhar aprovação.

Daggett capitalizou nos lucros substanciais relatados pelas linhas de navegação desde o início da pandemia, bem como no compromisso inabalável dos membros da ILA em trabalhar durante a pandemia para garantir as necessidades dos consumidores e das empresas. Sua estratégia provou ser bem-sucedida.

No entanto, nem toda a atenção foi favorável. A crítica severa foi desencadeada por seu salário anual considerável de quase $1 milhão, que ultrapassa o de muitos líderes sindicais. Além disso, as alegações passadas de ligações com o crime organizado ressurgiram, que Daggett nega veementemente e defendeu com sucesso em um processo federal RICO em 2005. Além disso, Daggett sugeriu que enfrentava ameaças de morte e assédio como tentativas de minar sua posição na mesa de negociações.

Controvérsia à parte, Daggett provavelmente apreciou a publicidade conquistada pelo sindicato e seus membros, bem como os lucros recordes relatados pelas linhas de navegação de propriedade estrangeira, de acordo com o Dr. Sal Mercogliano, historiador marítimo e professor associado de história na Campbell University.

Impressionado com a alavancagem possuída pela ILA, Mercogliano disse que Daggett conseguiu manter unidas todas as uniões locais ao longo das duas linhas costeiras. Isso estava longe de ser garantido durante o processo de negociação, já que Mercogliano havia previsto menos unanimidade entre os locais há um ano.

Empresas e Consumidores

A rápida resolução da greve, permitindo que os portos da Costa Leste e do Golfo retomassem as operações em um prazo razoável, só pode ser considerada um resultado positivo para as empresas que transportam mercadorias e os consumidores que as compram.

A National Retail Federation elogiou a decisão de encerrar a greve, instando tanto os sindicatos quanto as alianças de navegação a colaborar diligentemente em boa fé para garantir um acordo justo e final. Os estoques poderiam ter resultado em preços mais altos para vários produtos, como demonstrado pela congestionamento nos portos da Costa Oeste após a pandemia, que contribuiu para preços mais altos a partir de 2021.

A Administração Biden

Chamados para que o Presidente Joe Biden invocasse sua autoridade sob a Lei Taft-Hartley para obrigar os membros da ILA a retornarem ao trabalho por um período de resfriamento de 90 dias foram feitos. Isso teria diminuído o poder de barganha do sindicato, embora não completamente, já que Daggett esclareceu aos membros para que eles permanecessem pagos durante esse período, permitindo que processassem apenas uma fração de sua carga normalmente manipulada.

Apesar dos chamados, Biden optou por não intervir. Publicamente, ele e outros membros da administração afirmaram seu apoio a um acordo que recompensasse os membros do sindicato por suas contribuições para a lucratividade recorde das linhas de navegação de propriedade estrangeira. Alternativamente, uma greve prolongada que levasse a disruptões econômicas significativas, escassez de consumidores, fechamento de fábricas e demandas públicas explosivas para agir de uma forma hostil aos apoiadores do trabalho dos democratas teria sido prejudicial.

A decisão de Biden de priorizar a prevenção de uma crise econômica importante no país lhe rendeu gratidão, de acordo com a Secretária do Trabalho Agente Julie Su, que facilitou o acordo salarial em Nova Jersey.

As Linhas de Navegação

Apesar da aparência contrária, as linhas de navegação também colheram benefícios com o acordo territorialmente rápido. Uma resolução rápida é vantajosa para uma indústria atualmente desfrutando de alta lucratividade. Em apenas três dias, a greve impediu 5% da capacidade global de contentores, mas após uma semana, a perturbação teria se agravado para 10% e além.

"Quanto às empresas de navegação, isso não é um grande revés se eles ainda estão lucrando", mencionou Mercogliano.

Isso não era o cenário que a United States Maritime Alliance, o corpo que representa as linhas de navegação, operadores de terminais e portos, havia esperado. No entanto, foi o melhor que eles conseguiram depois que a administração Biden deixou claro que não interviria. Mercogliano supõe que a administração Biden aplicou mais pressão na USMX, comumente referida como o grupo, do que no próprio sindicato.

De acordo com Mercogliano, a administração Biden exercia uma influência significativa sobre a aliança marítima. Ele afirmou que a USMX foi confrontada com uma palavra que eles temem - 'antitruste'. Isso sugeria que a administração poderia ter considerado tomar medidas contra a colaboração entre as empresas de navegação.

O setor empresarial e os consumidores se beneficiaram muito com a rápida resolução da greve, já que a interrupção das atividades de importação e exportação teria levado a aumentos de preços e potenciais escassezes. Este acordo permitiu que os portos da Costa Leste e do Golfo retomassem as operações, evitando uma crise econômica significativa.

Harold Daggett, presidente da ILA, utilizou os consideráveis lucros relatados pelas linhas marítimas e o compromisso dos membros da ILA para garantir termos contratuais favoráveis, apesar de ter enfrentado críticas em relação ao seu salário e alegações passadas.

