Aquecimento por baixo do chão, iluminação personalizada, televisores de 385 000 dólares: como os super-ricos guardam os seus supercarros

"Da minha sala de estar consigo ver dois carros, da minha cozinha consigo ver mais dois carros, e depois sete da minha caverna de homem", disse Dezer, de 48 anos, à CNN através de videochamada, preferindo descrever, em vez de me mostrar, o seu apartamento. "Para mim, é como um colecionador de arte com um Da Vinci: não o guarda, coloca-o na parede".

Dezer disse que a sua própria Mona Lisa é um dos seus três supercarros exóticos: um McLaren Speedtail, um Porsche 918 e um Bugatti Chiron, cada um dos quais vale mais de um milhão de dólares. Foi por isso que, quando encomendou a torre, ajudou a projetar um elevador central que leva os veículos até às garagens pessoais com paredes de vidro.

Para os entusiastas de carros super-ricos, a humilde garagem - tradicionalmente um local utilitário e um objeto do sonho suburbano que estava isolado do resto da casa - tornou-se um bem precioso, onde os condutores podem não só guardar os seus carros, mas também comungar com eles, juntamente com amigos que partilham a mesma opinião.

Agora chamamos-lhes "espaços de galeria" em vez de garagens", disse Graham Harris, sócio fundador da SHH Architecture and Interior Design em Londres, um dos principais estúdios de design do mundo para pessoas de elevado património líquido. "É tudo uma questão de drama, teatro, cenários e o tipo certo de iluminação. Longe vão os dias em que uma garagem era apenas um bunker de betão."

Harris - cujos projectos incluíram uma mansão remodelada de 125 milhões de libras (158 milhões de dólares) na prestigiada Belgrave Square, em Londres - disse à CNN que as garagens estão a crescer não só para albergar colecções de carros em expansão (concluiu recentemente uma garagem subterrânea para 26 carros debaixo de uma nova casa na zona oeste de Londres), mas também para aumentar o espaço habitacional.

Ao fundir a garagem com a tradicional cave americana, estas "cavernas para homens" de luxo podem incluir simuladores avançados de corridas de automóveis com ecrãs envolventes ou auscultadores de realidade virtual, bem como bares elaborados, pistas de bowling completas, simuladores de golfe e ecrãs gigantes para ver desporto.

"Muitos clientes estão a encomendar o Samsung 'Wall' (um ecrã LED personalizado), que pode ter o tamanho que quiser, com um preço inicial de 300.000 libras (385.000 dólares). Cria um cenário incrível para qualquer cena que queira na sua garagem", acrescentou Harris.

Os materiais também estão a mudar. Os pavimentos de betão estão ultrapassados; Harris encomenda agora resina derramada à mão que pode ser acabada em qualquer cor e protege os pneus dos automóveis, ao mesmo tempo que repele a sujidade ou o óleo. A iluminação pode ser embutida nos pavimentos para realçar os carros de modo a que pareçam quase flutuar.

As mesas giratórias no chão e os sofisticados sistemas de estantes hidráulicas permitem empilhar, deslocar e expor facilmente os automóveis, o que é ainda melhor para os arrumadores, mecânicos ou motoristas da empresa, que podem assim garantir que o veículo preferido está sempre à mão.

Harris envia-me uma fotografia de uma garagem para 16 carros que criou "algures na Europa". Visível através de uma grande janela que pode ser escurecida com o toque de um botão, tem um chão de resina e uma mesa giratória central com um teto preto brilhante concebido para espelhar os carros por baixo. Do outro lado do vidro, o escritório do cliente ergue-se ligeiramente acima da garagem, com paredes de nogueira cortadas em coroa com painéis de couro hexagonais e molduras douradas à mão.

Tudo isto está muito longe dos espaços funcionais que o pai de Dezer, Michael, utilizava para guardar os seus carros quando criou o império imobiliário da família. A prioridade para Michael, filho de um motorista de autocarro de Telavive que se mudou para os EUA com 21 anos, era simplesmente encontrar espaço para todos eles.

"Ele tinha 85 carros quando eu estava no quinto ano e comprou um velho stand de automóveis para os guardar", conta Dezer Jr. A família acabou por comprar um centro comercial desativado em Orlando, onde Michael guarda agora mais de 1800 carros no valor de cerca de 200 milhões de dólares no Orlando Auto Museum, parte do Dezerland Park, um parque temático.

Gil Dezer adoptou uma abordagem diferente, com a sua própria coleção de apenas 32 carros dividida entre a sua casa nos Hamptons e a sua penthouse em Miami. Ele quer vê-los e conduzi-los a toda a hora, mergulhando a si próprio e aos seus colegas residentes numa espécie de autopia.

O seu edifício, que ficou concluído em 2017 com um custo de 480 milhões de dólares, chama-se Porsche Design Tower e foi um dos primeiros empreendimentos residenciais com esta marca. O elevador central para carros, patenteado como "Dezervator", fez com que a torre fosse um sucesso entre aqueles que valorizavam a privacidade e a segurança. Lionel Messi mudou-se para lá quando assinou contrato com a equipa de futebol de David Beckham, o Inter Miami (embora Dezer tenha dito que o futebolista se mudou mais tarde para uma casa "no meio do nada" quando milhares de fãs começaram a ocupar a rua em frente ao edifício).

Os Dezers estão prestes a começar a construir o Bentley Residences de 62 andares, também em Miami. Incluirá elementos de design da marca automóvel, bem como quatro Dezervators e espaço para três ou quatro carros em cada um dos 216 apartamentos, que também terão piscinas com varanda e preços que variam entre os 5,5 milhões e os 35 milhões de dólares.

"A Bentley quer que (o empreendimento) seja uma continuação da experiência automobilística", disse Dezer. "Estamos a trabalhar num sistema em que a música que toca no seu carro continuará a tocar quando entrar no seu apartamento."

Claro que seria uma loucura comprar um apartamento na torre Porsche ou Bentley se não tivesse um carro, mas será que é preciso querer ficar a olhar para os carros o dia todo para viver lá? "Está a fazer uma pergunta muito dolorosa neste momento", disse Dezer, rindo. "Cerca de 5% dos residentes têm paredes de gesso nas janelas (para a garagem). A minha irmã tem um apartamento lindo aqui e eu entrei lá e ela tinha feito isso e eu estava quase a matá-la."

Fonte: edition.cnn.com