Aquaman e o Reino Perdido" afunda-se sob o peso de uma sequela que se afunda na água

De facto, no que diz respeito a sequelas decepcionantes da DC, "Aquaman" dá a "Wonder Woman 84" uma corrida pelo seu dinheiro, embora enquanto os vilões arrastaram esse filme de 2020 para as suas próprias profundezas, a ausência de um inimigo de água doce cria problemas diferentes, faltando elementos novos para distinguir este filme do seu antecessor superior.

O facto de haver dois vilões no primeiro filme deixou um, o vingativo Manta Negra (Yahya Abdul-Mateen II), a fazer o trabalho pesado, tendo descoberto um tridente negro que traz consigo poderes incríveis e cria uma ameaça ambiental para o mundo.

Quanto a Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa), está essencialmente a lidar com a ressaca de se ter tornado rei da Atlântida, lutando com as exigências da família e com a burocracia que não condiz com as suas origens de lutador de temperamento curto.

Entretanto, o perigo alimentado por Black Manta obriga-o a dar um passo ousado: Recorrer ao seu meio-irmão Orm (Patrick Wilson), que está preso, para o ajudar a encontrá-lo e a derrotá-lo. Se isso faz lembrar outra rivalidade entre irmãos, não é que a Marvel tenha inventado famílias mitológicas confusas.

A interação entre o herói espertalhão de Momoa e o seu sério e hostil inimigo de outrora estabelece, em teoria, um mecanismo para animar o filme, mas a sua relação ao estilo de "48 HRs." não reúne faíscas suficientes para ancorar este exercício visualmente implacável.

O realizador James Wan volta a encher o ecrã de espectáculos, alguns dos quais não são bem conseguidos, embora nem mesmo os efeitos digitais de arregalar os olhos consigam compensar a frequente falta de profundidade dos diálogos e das situações. (Apesar de David Leslie Johnson-McGoldrick, um veterano de "Aquaman" e de uma das sequelas de "The Conjuring" de Wan, ser o único responsável pelo argumento, partilha os créditos da história com Momoa, Wan e Thomas Pa'a Sibbett, o que pode ser um caso de demasiados cozinheiros a estragarem a caldeirada de peixe).

O foco fraterno do filme também não deixa muito a fazer para Nicole Kidman como a mãe atlante de Aquaman e Amber Heard como sua esposa Mera, embora a especulação de que a última teria um papel significativamente reduzido com base em teasers antecipados parece ter sido exagerada.

O resultado final é que, enquanto o primeiro "Aquaman" proporcionou muita diversão, grande parte da qual repousava sobre os ombros robustos de Momoa, este não o faz de forma tão consistente. Abdul-Mateen é sobrecarregado com um vilão de uma nota só, e a ideia da ligação rancorosa entre Arthur e Orm passa por demasiados momentos desajeitados para chegar aos poucos bons momentos.

Como já foi referido, este tem sido um ano difícil para a Marvel e para a DC, pelo que as expectativas comerciais para "Aquaman" deveriam ter sido moderadas em conformidade. Mas mesmo tendo em conta essa maré, o filme e os seus responsáveis fizeram poucos favores a si próprios ao voltarem tão tarde com algo tão pouco inspirado.

Sim, todos sabemos que o Aquaman consegue falar com os peixes, um talento com o qual brinca logo no início. Mas, para usar uma frase associada a "O Padrinho", uma sequela conspicuamente encharcada pode fazer com que o franchise também durma com os peixes durante algum tempo.

"Aquaman and the Lost Kingdom" estreia a 22 de dezembro nos cinemas norte-americanos. A classificação é PG-13. O filme está a ser lançado pela Warner Bros, tal como a CNN e a DC, uma unidade da Warner Bros Discovery.

Fonte: edition.cnn.com