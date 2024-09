- Aproximando-se das fases finais da recuperação de destroços da Verity

Em condições climáticas ideais, é hora de recuperar a segunda parte significativa do naufrágio do navio "Verity". Isso marca o término do projeto de salvamento no Mar do Norte. A parte frontal substancial, com cerca de 49 metros de comprimento e pesando aproximadamente 580 toneladas métricas, será erguida pelo poderoso Hebo Lift 10, uma das maiores gruas flutuantes da Europa, de acordo com as instruções do Departamento de Viação Aquática e Marítima em Bonn (WSV).

A primeira parte traseira foi recuperada há uma semana. Ambas as seções serão posteriormente transportadas para os Países Baixos para descarte. Além disso, o leito marinho requer manutenção adicional, com tampas de escotilha e detritos relacionados precisando ser removidos.

A busca pelos três indivíduos ainda desaparecidos na seção frontal continua. Na última sexta-feira, um marinheiro morto foi encontrado dentro de uma cabine durante a recuperação da seção traseira. Dos sete membros da tripulação do "Verity", apenas dois marinheiros conseguiram sobreviver à colisão com o "Polesie" em 24 de outubro de 2023, no Mar do Norte. Infelizmente, o capitão havia falecido anteriormente.

