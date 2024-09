Aproximando-se da costa do Golfo, a tempestade tropical Francine intensifica-se para o poder de furacão.

Francine tem o potencial de se transformar em um furacão até terça-feira, intensificando-se para uma categoria 2 no momento do impacto. Uma tempestade tão poderosa pode causar danos significativos a edifícios e apagões generalizados, levando o governador da Louisiana a declarar um estado de emergência antes de sua chegada.

Na segunda-feira à noite, Francine estava a aproximadamente 125 milhas da fronteira Texas-México, demonstrando ventos máximos de 65 mph, apenas 9 mph abaixo do status de furacão, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

Áreas ao longo das coastas do norte do Texas e da Louisiana podem enfrentar chuvas de enchente, ventos fortes e marés de tempestade perigosas à medida que Francine se move. As regiões mais propensas a sofrer consequências graves provavelmente serão aquelas no sul da Louisiana no momento do impacto.

Mais de 5 milhões de pessoas estão atualmente sob alerta de enchente ao longo da costa do Golfo. Francine é esperada para resultar em totais de chuva entre 4 a 8 polegadas da costa nordeste do México até o sul do Mississippi, e regiões específicas podem enfrentar até 12 polegadas.

Louisiana, Texas e partes da costa do Golfo emitiram alertas de furacão, tempestade tropical e surto. O Centro de Furacões também alertou sobre uma maré de tempestade de High Island, Texas, até a foz do rio Mississippi.

Embora esteja se movendo a 5 mph por volta das 10h CT na segunda-feira, Francine é projetada para aumentar sua velocidade na terça-feira.

O local exato do impacto de Francine na Louisiana ainda é incerto, e a tempestade pode até se tornar mais forte do que o previsto. O progresso da tempestade pode ser alimentado por água do mar extremamente quente - um indicador de um planeta aquecendo devido às emissões de combustíveis fósseis - que funciona como combustível para tempestades tropicais.

Preparativos de emergência estão em andamento na Louisiana, onde comunidades costeiras estão bem familiarizadas com a devastação que tais tempestades podem causar. O governador Landry solicitou a assistência da Agência Federal de Gestão de Emergências na segunda-feira.

Ordens de evacuação obrigatórias foram emitidas em Cameron Parish, Louisiana, de acordo com publicações nas redes sociais por oficiais. Tanto evacuações obrigatórias quanto voluntárias foram ordenadas em Grand Isle, Jefferson Parish, que foi devastado por uma tempestade categoria 4, Ida, em 2021.

Paróquias, como St. Mary e Terrebonne, começaram a fechar portões de enchente e distribuir sacos de areia na segunda-feira. Terrebonne Parish também declarou estado de emergência, de acordo com um comunicado à imprensa.

Escolas estão programadas para fechar em várias paróquias da Louisiana, incluindo Jefferson, Terrebonne e Orleans (que abrange Nova Orleans), na quarta e quinta-feira.

Em Mississippi, os moradores de Pass Christian começaram a evacuar voluntariamente.

O que esperar ao longo da trajetória de Francine

A influência de Francine será sentida antes de sua chegada e pode persistir bem até esta semana à medida que se aproxima da terra e enfraquece.

“Francine é projetada para trazer chuvas pesadas e o potencial de enchentes repentinas significativas ao longo da costa do nordeste do México, das partes mais baixas e mais altas da costa do Texas, de grande parte da Louisiana e do Mississippi até a manhã de quinta-feira”, afirmou o Centro Nacional de Furacões.

Desde terça-feira, os ventos de força de tempestade tropical começarão a afetar partes da costa nordeste do México e do Texas do sul. A maré de tempestade e o mar agitado também podem resultar em enchentes menores na costa do México durante o início desta semana.

A maré de tempestade aumentará à medida que Francine se aproximar do impacto, inundando áreas normalmente secas com vários pés de água. Regiões costeiras centrais da Louisiana podem experimentar as inundações mais severas, com potenciais níveis de surto alcançando até 10 pés acima do normal.

Um alerta de maré de tempestade foi emitido na segunda-feira para regiões costeiras no Texas oriental, Louisiana e Mississippi.

A chuva representa uma ameaça considerável, começando em partes do Texas e do noroeste do México na segunda-feira e continuando mais para o oeste da costa do Golfo na terça-feira. O Texas deve experimentar grande parte de suas chuvas pesadas no início desta semana, mas as condições mais severas podem não surgir até a noite de terça-feira na Louisiana.

Francine deve perder força rapidamente após o impacto na quarta-feira, mas a chuva deve continuar encharcando regiões do vale do rio Mississippi inferior e médio pelo resto da semana. A chuva deve se mover para o norte ao longo do rio Mississippi na quinta-feira, potencialmente oferecendo um aumento benéfico aos níveis atualmente baixos do rio.

Embora Francine tenha se afastado no final da semana, mais atividade de tempestade pode estar se forming no Atlântico.

Duas regiões adicionais no Atlântico aberto têm uma chance média de desenvolvimento nos próximos dias, de acordo com o centro de furacões. Qualquer sistema tropical potencial de qualquer região ainda está vários dias longe do desenvolvimento, então é prematuro especular sobre seus potenciais caminhos.

À medida que Francine se aproxima da terra, as condições climáticas podem se tornar cada vez mais severas. Os moradores das áreas costeiras podem experimentar ventos de furacão, chuvas pesadas e marés de tempestade perigosas, como previsto pelos meteorologistas. O potencial impacto severo nas comunidades é um lembrete claro dos efeitos das mudanças climáticas, com temperaturas mais altas do mar atuando como combustível para tempestades tropicais.

