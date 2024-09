Aproximadamente um terço de todos os veículos elétricos matriculados na UE estará na Alemanha até 2023.

O mercado de veículos elétricos na Alemanha atualmente parece estar estagnado. Notavelmente, apenas um punhado de nações europeias ultrapassou a Alemanha no ano anterior, em parte devido a subsídios governamentais. Geralmente, uma clara gradiente norte-sul é evidente nos dados de registro.

No ano passado, aproximadamente 524.200 veículos elétricos foram registrados pela primeira vez na Alemanha, representando cerca de 33,3% dos aproximadamente 1,55 milhões de veículos elétricos registrados em toda a UE, de acordo com a Autoridade Estadual de Estatística em Wiesbaden. A participação da Alemanha nos registros de veículos elétricos ficou em 18,4% em 2022, ligeiramente acima dos 17,8% em 2021. No entanto, essa tendência não se manteve no ano atual; segundo a Autoridade Nacional de Trânsito, apenas 12,7% dos carros registrados entre janeiro e agosto tinham um sistema de propulsão completamente elétrico.

Assim, a Alemanha ultrapassou a média da UE de 14,6% em 2023, mas ficou muito atrás da Suécia (38,6%), Dinamarca (36,1%) e Finlândia (33,8%). Os maiores percentuais são observados nos países não UE da Noruega e Islândia: a Noruega registrou quase 80% de seus carros novos como elétricos, enquanto a Islândia ultrapassou a marca de 50%. Os fatores explicativos incluem a disponibilidade de infraestrutura de carregamento, incentivos fiscais e isenções de pedágios ou taxas de estacionamento, de acordo com a autoridade estatística. Uma clara gradiente norte-sul é evidente na Europa, com o menor número de novos carros elétricos registrados na Croácia (2,6%) e Eslováquia (2,9%).

Número de registros despencou após retirada de subsídios

A Alemanha deixou de oferecer subsídios para veículos elétricos – até €4.500 para a compra de veículos novos – no final de 2023. Desde então, os registros de novos veículos elétricos despencaram: por exemplo, em agosto, houve uma queda de 68,8% em relação ao ano anterior.

O governo alemão agora visa estimular as vendas de veículos elétricos com benefícios fiscais para veículos empresariais. As empresas terão direito à depreciação mais rápida de veículos empresariais operados eletricamente e impostos mais baixos para veículos elétricos mais caros. Além disso, a indústria automobilística exige uma expansão mais rápida da infraestrutura de carregamento e preços mais baixos da eletricidade.

Alemanha classificada em segundo lugar em participação nas vendas de carros novos

O governo alemão visa ter pelo menos 15 milhões de veículos elétricos de passageiros nas estradas alemãs até 2030. No início deste ano, havia aproximadamente 1,4 milhão de veículos elétricos nas estradas alemãs, de acordo com a Autoridade Nacional de Trânsito.

No total, cerca de 49,1 milhões de veículos de passageiros foram registrados na Alemanha. Independentemente da fonte de energia, a Alemanha tem uma participação relativamente alta de quase novos veículos. Na Alemanha, 14,8% dos aproximadamente 49,1 milhões de veículos de passageiros têm menos de dois anos. Somente o Luxemburgo tem uma cota mais alta, com 19%. Um grande número de carros mais velhos pode ser encontrado na Romênia, Finlândia e Estônia, onde um terço dos carros tem mais de 20 anos.

Apesar da meta do governo de impulsionar a mobilidade elétrica na Alemanha, a retirada de subsídios levou a uma queda significativa nos registros de novos veículos elétricos. Como resultado, países como a Suécia, Dinamarca e Finlândia ultrapassaram a Alemanha na adoção da mobilidade elétrica, mostrando o impacto dos incentivos governamentais.

