Aproximadamente um quarto dos votos foram emitidos por correio na Saxónia.

Para a eleição crucial batizada de "decisiva" pelo Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, do CDU, cerca de um quarto dos eleitores já votou antecipadamente pelo correio. O supervisor das eleições estaduais prevê uma participação de 24,6% dos eleitores por correspondência. A participação dos eleitores à tarde foi ligeiramente maior do que em 2019.

15:52 Chegada antecipada de Hoecke às urnas em um Lada - Ramelow vota com a esposaO líder da AfD na Turíngia e candidato principal, Bjoern Hoecke, votou pela manhã. Ele chegou à sua seção eleitoral em um Lada Niva, um veículo off-road russo, em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld. Bodo Ramelow, Ministro-Presidente da Turíngia, e sua esposa Germana Alberti vom Hofe, votaram na capital do estado, Erfurt. Ramelow lidera uma coalizão de minoria no estado desde 2014.

15:40 Maior participação eleitoral em comparação a 2019Na Turíngia, 44,4% dos eleitores já votaram às 14h, um aumento de mais de dois pontos em comparação à eleição anterior, há cinco anos. Espera-se que a participação continue alta, com os votos por correspondência ainda não contabilizados. Na Saxônia, a participação também aumentou ligeiramente em comparação a 2019, com uma participação de 35,4% à tarde. No entanto, o supervisor das eleições espera um alto número de votos por correspondência, que eram esperados para serem menores em 2019. As seções eleitorais fecharão às 18h em ambos os estados.

15:13 Kretschmer espera que os partidos do semáforo ainda entrem no parlamento estadual

14:40 Questões principais para Saxônia e TuríngiaUma pesquisa revela que aproximadamente um terço dos eleitores na Saxônia e Turíngia planejam votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. A pesquisa indica as principais preocupações e questões que estão por trás dessa decisão, com a migração sendo uma delas.

14:13 Hoecke deixa rapidamente a seção eleitoralNa eleição estadual da Turíngia, o candidato principal da AfD, Bjoern Hoecke, depositou seu voto por volta do meio-dia. Ele não passou muito tempo na seção eleitoral de Bornhagen ou falou com jornalistas. Ele havia mudado sua circunscrição para Greiz devido à derrota consistente contra o candidato do CDU em seu distrito original de Eichsfeld, mas ainda enfrenta derrota lá.

13:50 Participação eleitoral na Turíngia semelhante a 2019 ao meio-diaNa Turíngia, a participação eleitoral é semelhante à eleição parlamentar anterior. Segundo o supervisor das eleições estaduais, cerca de 32% dos eleitores já votaram nas seções eleitorais até ao meio-dia. Os votos por correspondência ainda não estão incluídos nessas estatísticas. Em 2019, a participação era de 31,2% à mesma hora. Parece haver mais interesse na eleição estadual em comparação às eleições europeias e locais deste ano. Em junho, a participação era de 24,3% à mesma hora.

13:29 Participação eleitoral alta esperada na SaxôniaUma alta participação eleitoral é esperada na eleição estadual da Saxônia. Até ao meio-dia, 25,8% dos eleitores já votaram, segundo a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. À mesma hora na eleição estadual de 2019, a figura era de 26,2%. Os números preliminares ainda não incluem votos por correspondência. Espera-se que 24,6% dos eleitores exercerão seu direito de voto por correspondência, em comparação com 16,9% em 2019. O supervisor das eleições estaduais relata que as eleições estão correndo sem interrupções pela manhã.

13:11 Lucke: Resultado da eleição pode afetar a coalizão de BerlimOs resultados das eleições na Saxônia e Turíngia ainda estão pendentes. Se o SPD não entrar no parlamento estadual, isso resultaria em "quase um terremoto", segundo o cientista político Albrecht von Lucke. Em uma entrevista à ntv, ele discute a eleição e suas potenciais consequências.

12:44 Polícia investiga ameaça em seção eleitoralA polícia em Gera está investigando uma ameaça feita em uma seção eleitoral. Um homem usando uma camiseta da AfD entrou na seção eleitoral para votar pela manhã e foi solicitado a remover a camiseta, já que era publicidade partidária proibida dentro da seção eleitoral. Embora ele tenha atendido, ele ameaçou retornar, expressando sua insatisfação com o tratamento recebido ao sair da área da seção eleitoral. A polícia tomou um depoimento e repreendeu o homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando pichações políticas ("Höcke é um nazista") perto de seções eleitorais como casos de dano criminal.

12:15 Correctiv alerta para notícias falsas circulandoA rede de pesquisa Correctiv alerta para uma notícia falsa recorrente que afirma que assinar a cédula de voto impede fraudes. De fato, a oficina do presidente federal confirmou ao Correctiv que "a cédula de voto não deve ser assinada. Assinar a cédula de voto pelo eleitor coloca em risco o sigilo do voto, tornando a cédula de voto inteira inválida".

11:25 Sonnenberg Relata Aumento de Ataques de Extremistas de DireitaSonnenberg se torna o primeiro distrito alemão a eleger um político da AfD como seu líder. Residentes preocupados relatam se sentirem extremamente ameaçados, resultando em várias renúncias de empregos. Os relatórios sugerem um aumento de cinco vezes nos ataques de extrema-direita na área nos últimos 12 meses. Os especialistas especulam uma conexão com o oficial distrital da AfD.

10:57 Kretschmer Comenta sobre a Estação de VotaçãoO primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, considera esta eleição "possivelmente a mais importante em 34 anos". Após votar em Dresden, ele expressa gratidão às pessoas que "escolheram de forma diferente" recentemente, mas agora escolheram "a influência significativa no centro cívico", ou seja, a União Saxã. "Essa perspectiva nos permitirá formar um governo que ajude esta terra", acrescenta Kretschmer. De acordo com as pesquisas, seu CDU está atualmente em uma disputa apertada com a AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Não está na Cédula"O primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, descreve o dia da eleição como "um festival da democracia" - apesar da possibilidade de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica sua posição sobre governos minoritários e suas dúvidas sobre a competência da BSW.

09:59 Historiador Crítica a Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, que ocorre no 85º aniversário da invasão da Polônia em 1939. "Alguém que achou que era sábio realizar eleições em 1º de setembro não tinha um verdadeiro senso de história", diz o diretor do Instituto Alemão para Assuntos Poloneses ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Ao examinar a AfD, um partido classificado como "seguramente de extrema direita" pelos serviços de inteligência internos de ambos os estados, Loew observa: "Tal circunstância poderia resultar em conotações muito infelizes se um partido cuja história com a era do NS é incerta também vencer em Dresden e Erfurt".

09:30 Eleição Crucial: Todos os Dados para a Eleição Estadual da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia agora devem decidir quem ditará a direção política do parlamento estadual de Dresden no futuro. O CDU pode perder sua dominação como força principal do estado pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, descreve isso como uma "eleição crucial". "Tudo está em jogo".

09:05 Kretschmer Acusa Coalizão de Trânsito em "Hype de Eleição"Hoje, os eleitores da Saxônia decidirão se o ministro-presidente Michael Kretschmer continuará a série de vitórias do CDU no estado. Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre questões de refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Dados da Eleição para a TuríngiaChegou o dia da decisão para os moradores da Alemanha central, que escolherão quem governará o estado federal com cerca de 2,1 milhões de habitantes pelos próximos 5 anos. A AfD com o candidato principal Björn Höcke sairá como a força mais forte na Turíngia?

08:24 Potencial para a AfD Subverter a DemocraciaAs pesquisas sugerem que a AfD provavelmente aumentará sua influência nas próximas eleições na Saxônia e Turíngia. Para as instituições democráticas, isso é perigoso, já que um grupo de pesquisa apontou. Porque a rule of law é mais frágil do que muitos pensam.

08:00 Estações de Votação Abertas na Turíngia e SaxôniaHoje, novos parlamentos estaduais estão sendo eleitos na Turíngia e na Saxônia. Nas pesquisas, a AfD lidera convincentemente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do incumbente Michael Kretschmer e a AfD estão em uma disputa apertada. As primeiras previsões são esperadas com o fechamento das estações de votação às 18h. As eleições nos dois estados alemães do leste também servem como um teste para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para a atual coalizão vermelha-vermelha-verde da Turíngia do primeiro-ministro Bodo Ramelow (Esquerda), não existe uma maioria nas pesquisas. Uma coalizão com o CDU, a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD é considerada uma possibilidade após a eleição. Na Saxônia,

