Aproximadamente metade dos inquilinos americanos gasta mais de 30% de seus ganhos para despesas de habitação.

Recentemente, os dados do Censo Americano de 2023 do Bureau do Censo dos EUA destacam a crise de acessibilidade no mercado imobiliário dos EUA. Não apenas comprar uma casa tornou-se exponencialmente custoso para muitos residentes, como também alugar uma.

De acordo com Molly Ross, estatística do Bureau do Censo, os gastos com habitação aumentaram entre 2022 e 2023, tanto para proprietários quanto para inquilinos. Isso ficou evidente no gasto médio com aluguel, que passou de $1.354 para $1.406 (ajustado pela inflação).

Isso representa um aumento de 3,8% nos custos de aluguel, superando o aumento de 1,8% nos valores das propriedades, de acordo com o Bureau do Censo.

Os lares que gastam mais de 30% da sua renda em aluguel, prestações hipotecárias ou outras despesas relacionadas com a habitação são considerados "sobrecarregados" pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA. O levantamento revela que mais de 21 milhões de lares se encontram nesta situação.

Além disso, o levantamento revelou uma diferença na proporção de renda gasta em aluguel por raça. Em 2023, 56,2% dos lares negros ou afro-americanos gastaram mais de 30% da sua renda em despesas com habitação, em comparação com 49,7% da população em geral. Entre os lares hispânicos, 53,2% estavam sobrecarregados com esses custos.

Além disso, cerca de 2,5 milhões (ou 30,6%) dos lares negros foram considerados "extremamente sobrecarregados", uma vez que gastaram mais de 50% da sua renda em custos com habitação em 2023.

Após a pandemia, os custos com habitação aumentaram significativamente. O Federal Reserve cortou as taxas de juro quase para zero em 2020 para impulsionar a economia, mas essa intervenção, combinada com o aumento do trabalho remoto, desencadeou uma forte demanda por propriedade. No entanto, a recente campanha de aumento de taxas do Fed, que levou as taxas de juro a níveis de 23 anos, ainda não conseguiu reduzir sufficiently a demanda. Em vez disso, os preços das propriedades continuam elevados e as taxas de hipoteca também aumentaram.

As taxas de hipoteca representam um custo significativo para os proprietários que contraem empréstimos para suas residências. Embora as taxas de hipoteca permaneçam elevadas em comparação com as normas históricas recentes, têm vindo a diminuir recentemente à espera de uma redução das taxas de juro do Fed neste mês. Na semana passada, a taxa média de hipoteca fixa a 30 anos estava em 6,20%, o nível mais baixo desde fevereiro de 2023.

No entanto, outro custo significativo que afeta os proprietários é o seguro. Este custo tornou-se cada vez mais inacessível em regiões ameaçadas por desastres naturais, como incêndios florestais, furacões e tornados. O levantamento descobriu que 5,4 milhões dos 85,7 milhões de proprietários de casas nos EUA gastaram um mínimo de $4.000 no seu seguro em 2023. Os proprietários de casas da Flórida enfrentaram a maior proporção de proprietários a gastar essa quantia, seguidos pelo Texas, Califórnia, Nova Iorque e Luisiana, de acordo com os dados do levantamento.

No entanto, o levantamento revelou que os inquilinos suportaram uma carga de custos mais significativa como proporção da sua renda em comparação com os proprietários em 2023.

No entanto, um estudo de julho do Realtor.com apresentou resultados distintos. O site, que analisou os seus anúncios imobiliários, afirmou que comprar uma casa de entrada (ou seja, um estúdio, uma casa de um quarto ou duas casas de quarto) era 61,3% mais caro do que alugar uma nas 50 maiores áreas metropolitanas dos EUA em julho.

Além disso, o levantamento indicou que seis estados testemunharam uma queda na alocação de renda dos inquilinos para o aluguel em 2023: Illinois, Kansas, Minnesota, Novo México, Nova Iorque e Virgínia Ocidental.

O aumento acentuado dos custos com a propriedade ou o aluguel tem desempenhado um papel na eleição presidencial dos EUA de 2024. Tanto a Vice-Presidente Kamala Harris como o ex-Presidente Donald Trump propuseram estratégias para combater a acessibilidade da habitação.

O plano de Harris envolve conceder $25.000 em auxílio para a entrada a primeiros proprietários, enquanto Trump propôs uma proibição de hipotecas para imigrantes sem documentos, que constituem uma pequena parcela do mercado hipotecário.

O aumento dos custos com a habitação, incluindo tanto as prestações de aluguel como de hipoteca, está a causar uma pressão significativa nos orçamentos das famílias. De acordo com as ações do Federal Reserve durante a pandemia, as taxas de hipoteca têm vindo a diminuir recentemente, proporcionando algum alívio aos proprietários.

Esta crise de acessibilidade no mercado imobiliário está a afetar negativamente vários setores da economia, afetando particularmente os lares de baixa renda e minoritários que estão a gastar uma proporção desproporcional da sua renda em custos com a habitação.

Leia também: