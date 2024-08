- Aproximadamente 87 milhões de euros destinados à construção de uma instalação de hidrogénio de ponta em Chemnitz

O governo federal e local estão impulsionando a inauguração de um Centro de Pesquisa de Hidrogênio em Chemnitz. Com o nome provisionalmente definido como Centro de Inovação de Hidrogênio (HIC), essa instituição faz parte do centro nacional de hidrogênio e tem como objetivo principal oferecer oportunidades de desenvolvimento, testes e ensaios para pequenas e médias empresas e a indústria de suprimentos. O governo já comprometeu um investimento de até 72 milhões de euros, com o estado contribuindo com cerca de 15 milhões de euros até 2028. Os parceiros agora selaram um acordo administrativo.

O cluster tecnológico HZwo venceu o leilão de 2021 para uma das quatro localizações nacionais do centro de hidrogênio. Além de Chemnitz, os outros vencedores foram Duisburg (Renânia do Norte-Vestfália), Pfeffenhausen (Baviera) e um consórcio do norte da Alemanha.

O Ministro da Economia, Martin Dulig (SPD), expressou sua satisfação com o progresso do HIC. "Este acordo administrativo oferece aos parceiros do projeto uma base sólida para a planejamento. Precisamos urgentemente da expertise dos intelectuais de Chemnitz para descarbonizar o transporte pesado. Portanto, caminhões, ônibus e veículos utilitários movidos a hidrogênio dominarão nossas estradas no futuro."

Karl Lötsch, diretor-geral do HIC, destacou que o ambiente de desenvolvimento e testes de tecnologias de hidrogênio que está por vir será sem precedentes na Europa. "O hidrogênio serve como pilar estrutural do sistema energético futuro. A corrida global pela domínio das tecnologias necessárias de hidrogênio já vem acontecendo há algum tempo."

A eletricidade pode ser usada para separar a água em hidrogênio e oxigênio. Se a eletricidade for obtida de fontes renováveis como vento e energia solar, é chamada de hidrogênio verde. No futuro previsível, ajudará a substituir os combustíveis fósseis - por exemplo, em veículos comerciais ou em processos energicamente intensivos na indústria química e usinagem.

