- Aproximadamente 8,5 milhões de euros em empréstimos de emergência de alívio ao coronavírus são reembolsados.

No estado do Sarre, foram distribuídos, no início da pandemia em 2020, substancialmente mais fundos de alívio contra o coronavírus do que o necessário. Mais de 8,5 milhões de euros foram devolvidos por empresas locais e profissionais liberais, como revelado pelo Ministério da Economia de Saarbrücken à agência de notícias alemã a pedido.

Aproximadamente 1.100 indivíduos escolheram devolver voluntariamente 8,2 milhões de euros. Até agora, cerca de 240 medidas coercitivas resultaram em pagamentos totais de aproximadamente 305.000 euros. O processo de avaliação continua, informou o ministério. Cerca de 300 relatórios foram apresentados sugerindo potenciais fraudes de subsídio.

Os fundos de alívio foram destinados a

Foram canalizados para o Sarre cerca de 160 milhões de euros em fundos de alívio contra o coronavírus. Inicialmente, cerca de 23.000 solicitações foram aprovadas. A primeira forma de ajuda financeira para pequenas empresas foi fornecida pela ajuda federal de emergência, que poderia ser solicitada durante a primavera de 2020 para um período de financiamento de três meses. Seu objetivo era manter a viabilidade econômica das empresas e profissionais liberais e abordar as necessidades urgentes de fluxo de caixa durante a crise.

O anúncio do processo oficial de relatório no Sarre foi adiado até depois das férias de verão, com a maioria dos profissionais liberais afetados pelas enchentes da Páscoa como a principal razão. O processo occurs through an online platform and aims to compare the financial shortages predicted by the recipients at the time.

O Ministério Federal da Economia estima que cerca de cinco bilhões de euros em fundos de alívio contra o coronavírus foram pagos indevidamente logo após o início da pandemia em 2020. No total, cerca de 13,6 bilhões de euros em fundos federais foram destinados a pequenas empresas e profissionais liberais em todo o país. O pagamento efetivo era responsabilidade dos estados federais.

