Em Mecklenburg-Vorpommern, empresas de treinamento ainda estão tendo dificuldades para preencher as vagas de aprendizes que oferecem. Esse problema é principalmente devido à escassez de candidatos adequados, segundo as Câmaras de Indústria e Comércio em MV, citando uma pesquisa de treinamento de 2023 realizada pela Câmara Alemã de Indústria e Comércio (DIHK). Em maio deste ano, 569 empresas em MV participaram da pesquisa, representando 16% de todas as empresas de treinamento registradas nas três câmaras.

Muitos cargos ainda estão vagos

De acordo com a pesquisa, 43% das empresas de treinamento no nordeste não conseguiram preencher todas as vagas de treinamento oferecidas em 2023. Isso é 8% menos do que em 2022 e abaixo da média nacional de 49%. Infelizmente, não há indicação de uma recuperação. 62% das empresas em MV citam a falta de candidatos adequados como o principal motivo, um aumento de 13% em comparação com o ano anterior.

Torsten Haasch, CEO da IHK Neubrandenburg, afirmou que cerca de 4.200 formados do ensino médio começaram um aprendizado com uma empresa IHK no nordeste após as férias de verão. No entanto, ainda há muitas vagas de treinamento não preenchidas. "Atualmente, ainda há aproximadamente 1.100 posições vagas apenas na região do distrito de Neubrandenburg. A competição pelos trabalhadores qualificados do futuro é acirrada. Até a administração está promovendo-se agressivamente", disse Haasch. As empresas estão cada vez mais oferecendo oportunidades a candidatos menos qualificados e até instituindo programas de tutoria.

Iniciativas extensas para atrair jovens talentos

No ano passado, 43% das empresas que não conseguiram preencher suas vagas não receberam nenhum candidato, uma situação que as câmaras consideraram alarmante. Para se tornarem mais atraentes como empregadores, muitas empresas em MV oferecem incentivos financeiros e materiais e defendem uma hierarquia plana dentro da empresa. Equipamentos de TI modernos são essenciais para a maioria das empresas.

Haasch elogiou o aumento do foco na orientação de carreira nas escolas. As escolhas profissionais também dependem de estágios. Ainda há deficiências no uso de canais de mídia social para publicidade de aprendizados. Enquanto as empresas no estado são predominantemente ativas no Facebook, os grupos-alvo mais jovens são mais prováveis de ser encontrados no TikTok ou no YouTube. "Ainda há muito desperdício", concluiu Haasch.

