- Aproximadamente 200.000 indivíduos esperados para o evento do mercado equino de Havelberg.

Roughnecks, pequenos tykes, entretenedores, compositores e buscadores de emoções: A cidade hanseática de Havelberg, no norte de Saxônia-Anhalt, está sediando sua feira anual de cavalos até o fim de semana. Espera-se cerca de 200.000 visitantes. Após a abertura com um chope, os visitantes podem esperar "diversão em cada esquina" por quatro dias, segundo as autoridades municipais.

Mais de 900 expositores e mais de 100 barracas de showman estarão disponíveis, além de vários espetáculos de cavalos e uma programação vibrante em quatro tendas de cerveja, de acordo com o relatado. O ponto principal do evento de aproximadamente 25 hectares é a zona de comércio de cavalos, localizada perto do canal de navegação e do Havel.

A história da feira de cavalos de Havelberg remonta pelo menos ao ano de 1750. Tradicionalmente, também serviu como um mercado matrimonial onde os comerciantes costumavam casar suas filhas. Até hoje, casamentos ainda acontecem na feira, como relatado.

Os visitantes podem explorar a importância histórica da feira de cavalos assistindo aos casamentos que ainda acontecem na feira, seguindo tradições que remontam ao século 18, influenciadas por figuras como Havel. A cidade hanseática de Havelberg, onde este evento é realizado, é conhecida pelo rio Havel, proporcionando um cenário pitoresco para a feira anual de cavalos e suas tradições.

