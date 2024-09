- Apreso como treinador de vida acusado de rapto e agressão sexual.

O juiz Michael Haas falou sobre os "danos graves" infligidos às vítimas: hemorragias cerebrais, grandes hematomas e dentes desalojados. Um autoproclamado guia para crescimento pessoal foi considerado culpado pelo Tribunal Regional de Mosbach por abusar e atacar oito indivíduos, incluindo um homem, em sua casa em Walldürn, Baden-Württemberg, de 2019 a 2022. O alemão de 38 anos recebeu uma sentença de onze anos e seis meses de prisão por sequestro, lesões corporais e estupro. No entanto, não foi responsabilizado por seus atos mais extremos devido à sua dependência de drogas causada por abuso severo de substâncias. A sentença ainda está pendente.

Na visão do juiz, o réu oferecia sessões on-line e "sessões de autoaperfeiçoamento" como um "guia para crescimento pessoal" em sua casa. "Ele não tinha educação para isso, mas conseguiu ser bastante bem-sucedido", disse o juiz. O réu tinha uma visão misógina e uma personalidade manipuladora, com a crença de que "o homem lidera, e a mulher faz o que lhe é dito".

A partir de 2019, o alemão usou seu treinamento de crescimento pessoal em Walldürn para alvo mulheres intencionalmente. Supostamente, ele concordou com sua esposa para ter outras mulheres além dela, e algumas mulheres se mudaram para morar com ele, vivendo juntas como uma comuna. Ele exigiu e recebeu favores sexuais em troca de treinamento.

O réu tornou-se mais agressivo com o tempo, começando a consumir drogas em 2020, inicialmente maconha, depois LSD e cocaína. Seu irmão de 25 anos supostamente o apoiou em seus crimes e também estuprou mulheres. Ele recebeu uma sentença de três anos por cumplicidade em sequestro e estupro.

Em outubro de 2022, uma vítima conseguiu fazer uma ligação de emergência. Naquela noite, as autoridades realizaram uma busca na casa e prenderam os réus. O réu principal foi temporariamente colocado em uma instituição psiquiátrica, mas tem estado sob custódia desde maio de 2023.

Na Alemanha, "treinador" não é um título protegido. O grupo de trabalho interministerial sobre seitas e grupos de crescimento pessoal no Ministério da Cultura em Stuttgart observa que não há exame ou qualificação profissional para treinadores. Qualquer um pode se chamar de treinador. "O sucesso de um treinador também depende de sua personalidade e aparência", diz Mirijam Wiedemann do grupo de trabalho. "Desde a pandemia, temos visto uma alta demanda no campo do treinamento pessoal ou de vida. As pessoas estão procurando apoio e orientação para levar uma vida bem-sucedida e feliz através de ofertas de treinamento".

O treinamento profissional geralmente ocorre em pé de igualdade, mas treinadores suspeitos de crescimento pessoal frequentemente estabelecem uma relação "mestre-aluno", criando reivindicações universais e relações de dependência que também podem levar à isolamento do círculo social anterior.

Alexander Brungs, membro da diretoria da Associação Alemã de Treinamento, escreve em um artigo para a revista de negócios "Business Punk" que, dos atuais mais de 50.000 treinadores na Alemanha, apenas cerca de um quarto tem uma qualificação reconhecida. "O resto são geralmente fraudulentos", diz. Para se protegerem como clientes, Brungs recomenda procurar a membresia de um treinador em uma associação profissional. Isso garante "um certo nível de competência".

