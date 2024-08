Apresentação dos bastidores do equivalente de "Shark Tank", "The Lion's Den"

No "Lion's Den", garrafas de champanhe estouram: Esta segunda-feira marca o início da décima temporada do formato bem-sucedido do programa. Enquanto negócios são vigorosamente discutidos na frente das câmeras, atrás das cenas, é tudo sobre nomes, números, muito café e a vibrante cor das solas dos sapatos de Ralf Dümmel.

Ralf Dümmel pode não parecer um leão hoje, mas mais como um sapo venenoso de néon. O guarda-roupa de Hamburgo como "tycoon dos negócios" é dominado por uma vibrante cor verde. Camisa, bolso quadrado, solas de sapatos e meias - tudo mostra seu amor pela cor verde neon. Mentalmente, o homem de 57 anos não parece ser de esperar calmamente como um grande gato. Dümmel prefere agir imediatamente. Afinal, alguém precisa ajudá-lo a entrar em seus sapatos polidos primeiro.

Dümmel está em sua sala de maquiagem, pronto para "O Covil do Leão", do qual faz parte desde 2016. Ainda lhe traz uma certa emoção. "Minha equipe queria prender monitores de pulso em mim e montar uma tenda de oxigênio aqui", diz Dümmel. Sua mente está cheia de grandes perguntas. Quem ele enfrentará hoje? E, acima de tudo: O que ele levará para casa? Fãs do programa já criaram um termo para quando Dümmel ataca novamente - "Dümmel-ing". Mas, se ele perde um negócio, o investidor admite, então ele está "devastado".

Dümmel encarna o conceito de "O Covil do Leão". No programa da Vox, pessoas com ideias de negócios se apresentam a investidores - os "leões". Um dos "leões" mais antigos é Dümmel. Os investidores analisam as ideias, arqueiam as sobrancelhas, tiram seus cadernos e anunciam se querem investir ou não. Alguns fundadores saem decepcionados. Outros são tão cobiçados que os investidores se envolvem em leilões acirrados pela melhor "negociação". O programa tem uma mistura única de seminário de negócios e elementos de novela.

Nos camarins dos "Leões"

Hoje em dia, o formato comemora seu aniversário - há dez anos, em 19 de agosto de 2014, a primeira edição foi transmitida. Nesta temporada de aniversário, que pode ser vista a partir de segunda-feira, às 20h15, na Vox e na RTL, eles estão dando tudo - entre outras coisas, o ex-comentador esportivo Werner Hansch, a "voz da região", apresentará sua ideia de negócio aos investidores. Os dois "leões" originais, Jochen Schweizer e Frank Thelen, voltarão para um episódio. Judith Williams, especialista em beleza e "leoa" de longa data, também fará um retorno após um hiato.

Poderia ser contada muitas histórias para o aniversário: histórias de terror de negócios falidos e ideias de negócios bizarras, histórias de lutas entre os "leões", histórias sobre o relacionamento alemão com o dinheiro, histórias de boas ideias e produtos estranhos. Mas também poderia fazer um tour pelos cenários do programa em um dia de filmagem e conversar com os "leões" em seus camarins. Eles abrem suas portas.

A poucos passos do camarim de Dümmel, encontra-se Janna Ensthaler. Ela segura anotações na mão. "Estou tentando fazer contas aqui", diz ela. As anotações são importantes em "O Covil do Leão". Nomes, números - não se pode misturá-los. A emissora enfatiza que os "leões" estão investindo seu próprio dinheiro e estão fazendo "o negócio real". Ensthaler é conhecida como especialista em "tecnologias sustentáveis" e "inovação digital". Geralmente, ela é tudo sobre o futuro.

"Um Pouco de Cor"

A poucos passos de distância, Nils Glagau é encontrado na frente de um cabide de roupas. Pode-se pensar que uma discussão entre o homem de 48 anos e Ralf Dümmel sobre teoria da cor também faria um ótimo conceito de programa. Ambos claramente gostam de estilos vibrantes. "Gosto de ter um pouco de cor às vezes", diz Glagau, parecendo bastante relaxado. "Um pouco de cor." Música está tocando ao fundo.

Interessantemente, Glagau e Dümmel também têm uma certa rivalidade na câmera. "Em um campo de jogo nivelado, acho que tive as maiores brigas com Ralf", admite Glagau. "A melhor parte é quando todos os cinco 'leões' estão interessados em um fundador. Aqueles são momentos especiais, segundo Glagau. Então ele diz, "Tillman também fica bem. Você pode ir conversar com ele também".

Tillman, Tillman Schulz, 34, é o investidor mais jovem a participar até agora. Recentemente, ele competiu no RTL "Let’s Dance", mas não foi bem. Ele parece mais à vontade no palco dos "Leões". Ele está ansioso pelo programa. Quando se trata de fundadores, ele diz, "Nós 'leões' e 'leonas' sempre dizemos: Eles vêm ao 'Covil dos Leões' com seu bebê, querendo que nós ajudemos a criar e crescer juntos".

No quarto de Tijen Onaran, suas declarações são diretas. Ela prioriza a diversidade, a exposição e a tecnologia digital. Ela gosta de conduzir discussões. Ela acabou de concluir um "pitch", apresentando um fundador de startup. "A interação foi verdadeiramente envolvente", ela compartilha. No entanto, ela é firme: "Não distribuímos dinheiro como doações, nós investimos. Eu não sou uma mulher rica disfarçada de caso de caridade generosa". Ela pondera sobre seus investimentos. Ela valoriza a honestidade. "Acredito que não devemos espalhar ilusões quando não há nenhuma", diz Onaran. Uma rejeição honesta é melhor do que uma aceitação desonesta.

"Iria apreciar ver mais perspectivas que me dêem uma visão do nosso futuro", diz Onaran sobre os fundadores. Anticipar tendências é o que impulsiona a inovação.

Quando o programa estreou em 2014, foi indiscutivelmente um jogo vira. A temporada mais próspera é a quinta, de 2018, registrando uma média de 2,96 milhões de espectadores, segundo o comunicado do broadcaster.

Guia Compassivo Amiaz Habtu

O moderador Amiaz Habtu, instalado em uma sala cheia de calçados ("Apenas adoro colecionar sapatos - e amo ter o par perfeito para cada roupa que visto"), lembra quando outras emissoras pensavam que o formato não era viável na Alemanha. "Eles argumentaram: Isso não vai funcionar na Alemanha, já que os alemães não falam sobre dinheiro, muito menos sobre seus saldos bancários". O homem de 47 anos faz parte do programa desde o início.

Habtu tem um diploma em administração de empresas e é procurado como life coach. Ele estende um abraço reconfortante aos empreendedores desanimados que foram para casa com suas ideias. Habtu é a fonte do calor do programa.

Ainda é um mistério como Ralf Dümmel consegue sincronizar as solas de seus sapatos com a cor de seus lenços de bolso. A solução pode intrigá-lo. "Quando compro uma camisa, também peço o lenço de bolso combinando com a mesma cor e tecido da camisa", ele revela. Depois, ele oferece esses lenços de bolso a um especialista em envelopamento de carros, que já decorou um veículo para ele. Dümmel perguntou a ele na época quais cores estavam disponíveis. O homem respondeu: todas. Agora, ele tem as solas de seus sapatos pintadas nas mesmas cores. "Não é sobre sobrevivência, mas eu gosto disso", diz Dümmel. "Todo mundo tem suas excentricidades". Ele escolheu isso.

Dümmel se prepara para sua aparição em "The Lion's Den", sentando em seu quarto de vestir vibrante verde.

Depois do show, Dümmel pode se sentar para relaxar, assistindo episódios de "The Lion's Den" na televisão. Seu amor pela cor verde brilhante se estende ao seu programa favorito, já que ele desfruta do tom neon que permeia o cenário e as ideias de negócios apresentadas.

