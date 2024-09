Após uma série invicta, o quarterback da UNLV inesperadamente decide deixar a equipe, citando desentendimentos relacionados a obrigações fora do campo.

Matthew Sluka, um aluno do último ano na UNLV, anunciou que vai desistir desta temporada devido a "promessas" que não foram "cumpridas".

Ele expressou essa decisão no X, anteriormente conhecido como Twitter, dizendo: "Escolhi usar meu ano de preservação e não vou participar de mais nenhum jogo nesta temporada".

De acordo com as regras da NCAA, um jogador pode desistir de uma temporada - desde que tenha jogado menos de quatro jogos - para ganhar mais um ano de elegibilidade.

Sluka mencionou em sua declaração: "Eu me inscrevi na UNLV com base em certas garantias que não foram cumpridas depois que eu me juntei. Apesar das negociações, ficou evidente que essas promessas não seriam cumpridas no futuro. Desejo boa sorte aos meus companheiros de equipe nesta temporada e espero pelo contínuo sucesso do time".

A partir de 2021, atletas universitários foram autorizados a monetizar seu nome, imagem e semelhança (NIL), ganhando dinheiro com patrocínios, parcerias, mídia social e outras fontes.

O agente NIL de Sluka, Marcus Cromartie, contou à ESPN que Sluka recebeu a promessa de um mínimo de $100,000 de um assistente técnico da UNLV. No entanto, Rob Sine, CEO da Blueprint Sports, que supervisiona o coletivo NIL da UNLV, negou essa afirmação ao Yahoo Sports.

A CNN entrou em contato com a UNLV, Cromartie e Sine para solicitar seus comentários.

Os Rebels removeram Sluka de seu site oficial de futebol.

A UNLV venceu os três primeiros jogos da temporada de 2024. Durante essas vitórias, Sluka registrou 318 jardas passadas e seis touchdowns. Ele também acrescentou 253 jardas corridas e um touchdown.

Com Sluka não fazendo parte da equipe, os Rebels enfrentarão Fresno State em seu jogo em casa no sábado.

Sluka decidiu se concentrar em seus estudos e outros interesses durante seu ano de preservação, escolhendo se afastar de qualquer outra atividade esportiva além daquelas em que já está comprometido fora da UNLV. A ausência de Matthew Sluka na equipe pode afetar sua estratégia no campo, especialmente em termos de passes e corridas, já que ele contribuiu significativamente para as vitórias do time nesta temporada.

