Após uma colisão de navio no Mar do Norte, a recuperação do navio submerso Verity foi realizada com sucesso.

A parte dianteira do navio, conhecida como proa, foi erguida para um navio de transferência em uma quarta-feira, usando uma grua flutuante. O processo de içamento da proa de 50 metros de comprimento e 580 toneladas havia começado no dia anterior. A recuperação da seção traseira do navio havia sido um sucesso em agosto, inclusive recuperando um marinheiro falecido. Vários navios, incluindo três rebocadores, duas barcaças e dois outros navios, participaram da operação de salvamento dos destroços.

Os destroços recuperados agora serão transportados para os Países Baixos para descarte adequado, de acordo com o WSV. A limpeza no local ainda estava em andamento, com planos para remover detritos como tampas de escotilha do leito marinho. Após uma investigação, a área deve ser reaberta para navegação.

Eric Oehlmann, chefe da Diretoria-Geral de Via Água e Navegação em Bonn, elogiou a "ótima operação de salvamento" e o "trabalho altamente proficiente" de todos envolvidos. Ele acrescentou: "É uma sorte que dois marinheiros foram resgatados". Seus pensamentos também foram para as famílias dos falecidos e desaparecidos.

O "Verity", de 91 metros de comprimento, e o cargueiro "Polesie", de 190 metros de comprimento, colidiram na Baía Alemã em outubro. Enquanto o "Polesie" permaneceu à tona com 22 pessoas a bordo, o "Verity" afundou com seus sete membros da tripulação. Um membro da tripulação foi recuperado morto logo após o incidente, e dois sobreviventes foram resgatados dos destroços. A busca pelos então quatro marinheiros desaparecidos foi encerrada após 24 horas.

As investigações sobre o incidente continuam. Uma vez que o "Verity" navegava sob a bandeira britânica, uma autoridade britânica responsável está investigando a causa do acidente, de acordo com o WSV. Há uma colaboração próxima com a Agência Federal de Investigação de Acidentes Marítimos. Um relatório conclusivo ainda não foi emitido.

Os destroços recuperados do "Verity" serão transportados para o Reino Unido para investigação adicional, como mencionado pelas autoridades britânicas. Após o içamento completo da proa em uma quarta-feira, o restante dos destroços do "Verity" passará por processos de descarte.

