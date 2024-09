- Após um incidente profissional na ponte do Reno, a situação já não é crítica para a sobrevivência.

Após um acidente grave na ponte do Reno de Leverkusen, que estava a ser reconstruída, na última quinta-feira, dois trabalhadores gravemente feridos já não correm perigo, segundo anunciou o Ministério Público de Colónia. Infelizmente, um trabalhador de construção de 22 anos morreu no incidente. A autópsia revelou que a morte do homem foi causada pela queda, afirmou o Ministério Público. O acidente deixou um total de seis trabalhadores feridos, de acordo com o "Cologne City-Anzeiger".

O Ministério Público está atualmente a conduzir uma investigação para determinar se houve negligência. Um especialista juntou-se à investigação e já esteve no local, afirmou o Ministério Público. Os resultados preliminares sugerem que equipamento de construção pesado pode ter caído de uma grua durante os trabalhos de demolição da ponte antiga.

A ponte de Leverkusen está a ser reconstruída devido ao mau estado da estrutura original dos anos 60. A primeira secção da nova ponte ficou acessível ao trânsito no início de fevereiro. No momento presente, a ponte antiga está a ser desmantelada e, após a sua conclusão, será construída a segunda secção ao lado da primeira.

O Ministério Público afirmou que será realizada uma autópsia no trabalhador de construção falecido para investigar ainda mais a causa da sua morte. Após os resultados da autópsia, a investigação sobre potenciais negligências continuará com as insights do especialista e as provas recolhidas no local.

