Em um giro inesperado dos acontecimentos, um indivíduo de 25 anos foi condenado a oito anos de prisão devido a um incidente em Berlin-Friedrichshain e Hannover. O tribunal de Berlim o considerou culpado de tentativa de homicídio, sequestro, comportamento ameaçador e lesões corporais. Também foi ordenado que ele pagasse 15.000 euros à vítima de 52 anos do incidente de esfaqueamento.

De acordo com o juiz Marc Sautter, as ações do réu pareciam ilógicas. Insatisfeito com sua ex-parceira e carreira, ele elaborou um plano para parecer um assassino intragável. O tribunal o descreveu como uma pessoa com uma estrutura de personalidade narcísica, alguém que acreditava ser superior aos outros.

No entanto, o problema principal foi o uso de drogas, que levou à psicose. Com o ataque ao pedestre, ele pretendia enviar uma mensagem clara, afirmou o juiz. No momento do crime, o tribunal supôs que suas ações estavam além do seu controle.

O réu, que afirmava ter dupla cidadania alemã e italiana, inicialmente ameaçou sua ex-namorada durante uma viagem de carro e ameaçou matar pessoas para obrigá-la a confessar adultério.

Dois dias depois, na noite de 28 de fevereiro em Berlin-Friedrichshain, ele perseguiu e atacou um estranho completo para "dar um exemplo" à sua ex-namorada e "entender o que é sentir matar uma pessoa", argumentou a acusação. Ele esfaqueou o homem de 52 anos pelas costas com uma faca de cozinha e depois chutou brutalmente o homem ferido. O réu acreditava que havia matado o homem.

Em seguida, o eletricista desempregado voltou para Baixa Saxônia, gravou um vídeo de confissão em seu apartamento e o compartilhou online. "Eu não senti nada" durante o ataque, afirmou o homem de 25 anos no vídeo. Acreditando que o vídeo não havia ganhado suficiente atenção, ele fez uma mulher refém em seu município natal de Sehnde, armado com uma faca. A funcionária de 57 anos estava em grave perigo. A polícia prendeu rapidamente o homem de 25 anos na prefeitura.

O tribunal viu o incidente de esfaqueamento como premeditado e alimentado por motivos mesquinhos. "O homem estava inconsciente, ele não teve chance", disse o juiz. O réu escolheu uma pessoa "desvinculada de seus problemas". Seus atos sugeriam sede de sangue, e ele havia anunciado seu desejo de se tornar um assassino em série antes dos ataques.

O tribunal concordou com o pedido do promotor. O réu havia iniciado uma "campanha egoísta", disse ela em sua argumentação, com o objetivo de executar um "plano diabólico" e experimentar uma "ebriedade de sangue".

O advogado de defesa pediu uma condenação por tentativa de homicídio e privação de liberdade. Seu cliente havia atacado o pedestre impulsivamente devido à raiva por declarações mal atribuídas. O advogado solicitou uma pena de prisão total de no máximo cinco anos e quatro meses. A sentença ainda não foi finalizada.

