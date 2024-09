- Após um impacto frontal destrutivo, espera-se um julgamento.

O Tribunal Regional de Bremen está programado para anunciar sua decisão na quarta-feira (15h) no caso envolvendo um ato letal de pular na cabeça de outra pessoa. Um suspeito de 21 anos está sendo acusado de homicídio culposo.

Em setembro de 2023, uma discussão acalorada entre o suspeito alemão e um homem de 46 anos em Bremen resultou em uma confrontação violenta. Durante a briga, o homem perdeu o equilíbrio e caiu no chão. O acusado é acusado de ter pulado da posição em pé na cabeça do homem caído, causando trauma craniano e cerebral graves, hemorragia interna e múltiplas fraturas no crânio. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O julgamento do suspeito de 21 anos pelo ato letal será realizado no Tribunal de Primeira Instância devido à gravidade das acusações. Após o incidente, o caso foi encaminhado para a jurisdição do Tribunal Regional de Bremen, uma vez que ultrapassou a jurisdição do tribunal local.

