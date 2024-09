Após um atraso de doze anos, Thomas Müller está a apontar para o objectivo significativo.

Bayern de Munique mira alto antes do início da nova Liga dos Campeões: uma segunda "final em casa" é sua ambiciosa meta. Jogadores estrela Thomas Müller e Manuel Neuer estão especialmente motivados - talvez considerando suas iminentes aposentadorias também.

Na última parada, a Allianz Arena, o Bayern tem como destino final a "Final em Casa 2.0". Até 31 de maio de 2025, explicou Neuer com um forte apelo emocional, "sabemos o que aquela final significou para a cidade, os torcedores e nós jogadores. Temos que fazer tudo o que for possível para alcançá-la novamente."

Os recordistas iniciam sua jornada na terça-feira, enfrentando o Dinamo Zagreb no novo formato da Liga dos Campeões. Apesar da espera de oito meses, a final lançará uma longa sombra sobre a temporada da Liga dos Campeões. Neuer, ao lado de Müller, é o único que já viveu a emoção em casa contra o Chelsea em 2012. Conseqüentemente, ambos os astros estão ansiosos para finalmente alcançar seu grande objetivo doze anos depois. "Com o espírito do Bayern, é um sonho - e um realizável", disse Müller.

A empolgação não é exclusiva de Müller e Neuer. "O que poderia ser melhor do que competir em casa pela final?" questionou Joshua Kimmich. O presidente do conselho, Jan-Christian Dreesen, falou sobre "uma temporada especial". Ele acrescentou ainda: "nosso torcedores sonham tanto com outra 'final em casa' quanto nós."

Dreesen até lembrou da dolorosa derrota contra o Chelsea, onde Ivica Olic e Bastian Schweinsteiger perderam pênaltis. "O silêncio após o jogo foi ensurdecedor. Muitos em Munique ficaram com o coração partido por semanas, e a cidade pareceu anormalmente quieta." Para Kompany, ex-jogador do Chelsea, a dor ainda está no futuro. "Você não alcança uma final apenas por conversa, mas por trabalho árduo."

Até agora, o Bayern, com seu novo treinador, vem se saindo bem. Eles saíram vitoriosos em seus quatro primeiros jogos oficiais - mesmo o Zagreb, considerado azarão, não deve desviá-los de seu caminho. "Temos que continuar vencendo, continuando. Na terça-feira, temos que ser bons novamente - e então novamente depois disso", disse Kompany.

No entanto, os verdadeiros desafios ainda estão por vir. Restam nove jogos até outubro, incluindo duelos contra o Barcelona e Hannes Flick, ex-treinador, e o jogo principal contra o Bayer Leverkusen, campeão. No entanto, a confiança do Bayern em suas habilidades ressurgiu após uma temporada desastrosa. "Temos nossa mentalidade vitoriosa de volta", disse Neuer.

O objetivo principal de Munique na nova fórmula da Liga dos Campeões é garantir a qualificação para as oitavas de final. Para isso, eles precisam terminar entre os oito primeiros, com os olhos no Zagreb, Paris Saint-Germain, Benfica Lisboa, Slovan Bratislava (jogos em casa), Barcelona, Feyenoord Roterdã, Aston Villa e Shakhtar Donetsk (jogos fora). Müller reconheceu as complexidades, observando "os valores de comparação do passado estão faltando". Ele acrescentou: "ainda não posso estimar com precisão quantos pontos são necessários para avançar."

