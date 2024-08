- Após um ataque com faca, Reul faz buscas de bolso em reuniões sociais

Após um ataque com faca durante a celebração da cidade em Siegen, na Renânia do Norte-Vestfália, o ministro do Interior Herbert Reul (CDU) planeja examinar medidas de segurança adicionais para esse tipo de evento. "Estou verificando se é legalmente permitido, dentro do atual quadro legal, também realizar buscas de bolsas em grandes eventos", afirmou Reul em Siegen. Ele não está sugerindo verificações de bolsas em todas as praças, festas de verão ou celebrações escolares, mas pode haver "mais entre o geral e o específico".

Reul aconselhou contra equiparar os eventos. "O que aconteceu aqui em Siegen não tem relação com o que ocorreu em Solingen. Ambos foram ataques com faca, mas é uma grande diferença se um indivíduo perigoso ou uma mulher alemã com problemas psicológicos ataca pessoas de repente", explicou Reul. Portanto, as forças de segurança precisarão alterar sua estratégia.

Na sexta-feira à noite, uma mulher alemã de 32 anos atacou pessoas com uma faca em um ônibus de cortesia com destino à celebração da cidade. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas - três gravemente. A mulher de 32 anos é conhecida pelas autoridades. De acordo com relatórios da dpa, há indicações de uma doença mental. Reul forneceu atualizações sobre os feridos: "Um dos três gravemente feridos agora está fora de perigo. Outro ainda luta, e o terceiro, ainda não sabemos".

A celebração da cidade continuou no dia seguinte com um serviço religioso, que Reul também attended.

O ocorrido lembra o incidente em Solingen uma semana antes. Lá, um homem matou três pessoas e feriu outras oito em uma celebração da cidade. O suspeito, um sírio de 26 anos, está detido. A Promotoria Federal está investigando-o, entre outras coisas, por homicídio e suspeita de pertencer à organização terrorista Estado Islâmico (EI).

Proibição de facas na festa de Siegen

"Vivemos em um mundo cheio de ameaças em todos os lugares, e como a polícia, é nossa responsabilidade encontrar as respostas mais sutil e inteligente possível", disse Reul. Isso não é tarefa fácil. "Não há respostas simples, e ainda assim todos precisamos acordar para essa realidade".

Para a celebração da cidade, o município aperfeiçoou o plano de segurança e impôs uma proibição de facas. "Visitantes da celebração da cidade não podem levar facas", diz o site da cidade. Além disso, após o incidente de Solingen, o número de pessoal de segurança foi aumentado e o número de câmeras de vigilância foi aumentado, disse a organizadora Astrid Schneider em uma entrevista à WDR na manhã de sexta-feira.

Reul considerou implementar verificações de bolso em grandes eventos para aumentar as medidas de segurança, mas enfatizou que isso não seria uma ocorrência regular em todas as celebrações. Após o ataque com faca, a cidade impôs uma proibição de facas para o evento, declarando claramente em seu site que os visitantes não podem levar facas.

Leia também: