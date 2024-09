Após sua luta de boxe, Stefan Raab anunciou: "Estou retomando minhas apresentações no palco novamente"

Stefan Raab enfrentou-se em uma aguardada luta, marcando a terceira vez contra a lenda do boxe Regina Halmich no ringue. Apesar de ter lutado bravamente por seis rounds, o boxeador experiente, agora com 57 anos, acabou não conseguindo agradar aos juízes. Eles unanimemente declararam que o renomado Raab havia sido derrotado por pontos, surpreendendo a plateia.

Após a luta, o Raab de 57 anos reconheceu os golpes que recebeu de Halmich, expressando sua exaustão pela partida intensa. Ele acrescentou ainda que Halmich havia acertado abaixo da cintura, causing-lhe desconforto durante a competição.

A noite foi uma mistura de esporte e entretenimento, com o ex-estagiário de Raab, Elton, servindo como apresentador do evento, ao lado de outros rostos familiares do universo "TV Total". Apesar de Raab ter parecido estar lutando em alguns momentos, ele mostrou uma determinação feroz para sobreviver até o último sino tocar.

Apresentando "Você Não Ganha um Milhão Aqui Contra Stefan Raab"

Depois que os aplausos diminuíram, Raab anunciou uma emocionante novidade: ele estaria voltando aos palcos para um novo show, que começaria na semana seguinte. Ele até ofereceu uma nova oportunidade de estágio ao seu ex-protegido, Elton. Halmich então voltou ao microfone, brincando com a possibilidade de um quarto encontro, mas confirmando que provavelmente aquela seria a última luta deles.

Durante a conferência de imprensa subsequente, Raab apresentou detalhes de seu novo show, intitulado "Você Não Ganha um Milhão Aqui Contra Stefan Raab". O primeiro episódio estaria disponível na RTL+ dentro da semana.

Espetáculo Cativante na Frente de 13.000 Fãs

Antes da dramática entrada de Raab, seu retorno aos holofotes foi ligeiramente atrasado, com a plateia ansiosamente aguardando sua aparição. O artista então exigiu ser comemorado e finalmente apareceu em forma e elegante, com cabelos brancos. A plateia contou duas vezes antes que a luz do holofote iluminasse Helge Schneider performando seu hit "Katzeklo".

Seguiu-se uma segunda contagem regressiva antes que uma escada de palco descesse do teto, com a influenciadora de fitness Pamela Reif descendo como um anjo, cantando "Stefan Raab está de volta". Como um grande espetáculo, Raab desceu lentamente pela escada, cercado por música poderosa e efeitos visuais cativantes.

Com músculos, barba branca e usando shorts de boxe brancos estampados com a frase "The Killerplautze", Raab tomou o centro do palco. Ele entrou em uma poderosa performance, cantando "Pa aufs Maul" ao lado de Sido, Ski Aggu e um coral de cantores de apoio. A plateia ficou louca enquanto Raab mostrava sua impressionante forma física e atletismo.

O encontro entre Raab e Halmich marcou a terceira vez que os dois se enfrentaram no ringue de boxe, com confrontos anteriores ocorrendo em 2001 e 2007. Em ambas as ocasiões, a vitória foi para Halmich, fazendo desta partida a última chance do artista de garantir uma vitória contra a campeã mundial de boxe. O evento foi expertamente apresentado pelo parceiro de longa data de Raab, Elton, com Frank "Buschi" Buschmann servindo como comentarista e Laura Wontorra relatando ao vivo do ringue.

Após sua exaustiva luta contra Regina Halmich, Stefan Raab mencionou que ela havia desferido golpes abaixo da cintura durante a luta de boxe. O anúncio do novo show de Raab, intitulado "Você Não Ganha um Milhão Aqui Contra Stefan Raab", foi feito enquanto o primeiro episódio estava prestes a ser lançado na RTL+ dentro da semana.

Leia também: