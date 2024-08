Após sete anos de pausa após a votação anti-nuclear, a Suíça permite a construção de instalações de energia contemporânea.

O atual ban na construção de novas usinas nucleares entra em conflito com a perseguição da transparência tecnológica e pode apresentar desafios para a aposentadoria das instalações existentes, afirmou o governo, explicando a mudança de política. Não está claro se a expansão mais rápida das fontes de energia renovável será viável para compensar a perda de eletricidade se as quatro usinas nucleares atualmente operacionais forem fechadas - sem mencionar a satisfação da demanda crescente de eletricidade.

Em uma votação realizada em maio de 2017, 58,2% da população votou a favor de uma gradual eliminação da energia nuclear e uma transição para recursos renováveis. Na época, uma lei foi aprovada permitindo que as quatro usinas nucleares em operação continuem funcionando desde que permaneçam seguras. Atualmente, aproximadamente um terço da geração de eletricidade da Suíça pode ser atribuído à energia nuclear.

Se novas usinas nucleares serão desenvolvidas na Suíça, apesar das intenções do governo, ainda está em aberto, de acordo com o Ministro de Energia Roesti. "Precisamos agir agora para estar preparados depois", afirmou ele. No entanto, os Verdes e os Verdes Liberais na Suíça expressaram severa crítica em resposta ao anúncio do governo.

