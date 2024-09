Após Outubro, estes pneus deixam de funcionar como pneus de Inverno.

Mudar para pneus de inverno no outono é uma boa ideia se eles ainda estiverem em bom estado. Ou você está usando pneus todos-estações? Tudo bem, mas verifique suas marcações.

De acordo com a ADAC, a partir de 1º de outubro, aplicam-se regulamentações mais rigorosas. Pneus com apenas a marcação "M+S" não são mais considerados adequados para uso em inverno ou em qualquer outra estação a partir de 1º de outubro de 2024. Anteriormente, mesmo que fabricados após 31 de dezembro de 2017, eles eram permitidos. Isso foi uma regra temporária. Desde então, apenas pneus de inverno e todos-estações com o "Símbolo Alpino" - um símbolo de montanha com um floco de neve - foram autorizados. A partir de 1º de outubro, somente esses serão considerados pneus de inverno.

Se os pneus tiverem ambas as marcações, eles ainda podem ser usados após o prazo, de acordo com o clube de automóveis. Além disso, em condições não invernais, pneus com a marcação "M+S" podem ser dirigidos legalmente. No entanto, a ADAC sugere evitar pneus de inverno no verão.

Quando é obrigatório usar pneus de inverno na Alemanha?

A resposta é simples: pneus de inverno são necessários quando as condições de inverno prevalecem nas estradas. Você deve tê-los montados em seu veículo em casos de gelo negro, neve, neve derretida, gelo ou geada.

Isso é o que a exigência de pneus de inverno situacional no Regulamento do Trânsito Rodoviário (StVO) estipula. Em essência: pneus de inverno devem ser usados sempre que forem necessários, independentemente da estação. Aqueles que não cumprem e são pegos enfrentam uma multa de 60-80 euros. Se eles perturbarem o trânsito, a multa aumenta para 100 euros e um ponto em Flensburg, além de uma multa de 75 euros. O infrator também incorre nessas penalidades.

Dadas as regulamentações rigorosas, é importante que os motoristas busquem aconselhamento profissional na escolha de pneus para garantir que cumpram os requisitos da StVO. Durante o período de aconselhamento antes do uso obrigatório de pneus de inverno, os motoristas podem ser aconselhados a trocar para seus pneus de inverno antecipadamente para garantir que estejam devidamente preparados para as condições de inverno.

