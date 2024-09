- Após os Jogos Paralímpicos, várias aparições programadas de Mockridge foram anuladas.

Após seus comentários depreciativos sobre atletas deficientes em esportes, os organizadores estão se distanciando do comediante Luke Mockridge. Até terça-feira, seis apresentações de sua turnê "Tempos Divertidos" agendadas na Renânia do Norte-Vestfália foram canceladas. Mais organizadores estão discutindo se os futuros shows do comediante de 35 anos acontecerão. A gerência de Mockridge ainda não respondeu aos pedidos de comentários.

Mockridge estava prestes a iniciar sua turnê na quinta-feira na Renânia do Norte-Vestfália, com mais de 30 apresentações planejadas na Alemanha e na Áustria até novembro, muitas das quais já estavam esgotadas.

No entanto, algumas organizações tomaram medidas em resposta aos comentários altamente criticados de Mockridge sobre atletas deficientes. Shows em Gelsenkirchen e Bonn, e um em Siegen e Mainz, foram cancelados pelos organizadores locais. A venda de ingressos foi suspensa em Rheine, na região do Münsterland, como confirmado pelo porta-voz da prefeitura.

Crítica severa da indústria do entretenimento

"Luke Mockridge demonstra falta de humildade em relação aos feitos dos para-atletas e desconsideração por indivíduos com deficiências de qualquer tipo. Seus comentários são ofensivos e embaraçosos", afirmou a Emschertainment, uma empresa de promoção de shows com sede em Gelsenkirchen, ao explicar sua decisão de cancelar os shows de Mockridge.

Anteriormente, a rede de televisão Sat.1 removeu o programa de TV "O Que Tem na Caixa?" com Mockridge, com seu porta-voz citando que os comentários do comediante não estavam de acordo com os valores da Sat.1.

Os comentários depreciativos de Mockridge vieram do podcast "Os Alemães", que ganhou mais atenção logo antes da cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos em agosto. Mockridge havia dito, entre outras coisas, "Há pessoas sem pernas e braços que jogamos em uma piscina, e quem afunda último ganhou".

Mockridge se retrata

Após a forte crítica, Mockridge emitiu um pedido de desculpas aos atletas. "É claro que nunca foi minha intenção zombar daqueles com deficiências, especialmente durante esses inspiradores Jogos Paralímpicos", escreveu ele no Instagram. No entanto, muitos espectadores expressaram ceticismo em relação ao arrependimento do comediante.

