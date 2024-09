- Após o sucesso da AfD, Wegner destaca um desafio de credibilidade para a CDU.

Após as vitórias do AfD nas eleições estaduais na Turíngia e Saxônia, o prefeito de Berlim, Kai Wegner (CDU), identificou um problema de "credibilidade" dentro do seu partido. "Precisamos refletir sobre por que a CDU não consegue canalizar a frustração do público contra a coalizão do semáforo. Por que nosso partido continua estagnado mesmo com a confiança na coalizão do semáforo em declínio", afirmou Wegner na RBB InfoRadio.

Wegner argumentou ainda que a CDU deveria estar em uma posição mais forte como oposição. Ele admitiu que o partido havia falhado em inspirar confiança no povo de que "somos a alternativa à coalizão do semáforo". Quando questionado sobre as razões, ele apontou: "De fato, compartilhamos um problema de credibilidade semelhante, pois não estamos demonstrando claramente nossa visão para as mudanças".

Wegner: O Poderoso AfD é um Problema Nacional

Wegner propôs uma parada na imigração ilegal. Ele afirmou que muitos indivíduos que chegam à Alemanha "não têm uma razão de peso para fugir, não têm grounds para asilo". Ele sugeriu: "Precisamos nos distinguir dessas pessoas". Ele acrescentou: "Aqueles que fogem devido a ameaça, aqueles que merecem asilo, são bem-vindos aqui. No entanto, infelizmente, não temos recursos para os outros".

Wegner reconheceu que o robusto AfD, que instiga o populismo, é um problema não apenas na Turíngia ou no leste, mas é um desafio nacional para os partidos democráticos no centro. Sobre a imigração, ele disse: "Sentimos em toda a Alemanha que estamos chegando aos nossos limites de capacidade. O limite de capacidade foi ultrapassado". Ele criticou que, ao lado dos ministros, o governo federal havia concordado com medidas "que infelizmente não foram executadas".

Chamado por Controles de Fronteira

Wegner enfatizou: "Não estamos apenas tentando reduzir a migração ilegal; queremos eliminá-la completamente. Isso requer controles de fronteira nas fronteiras alemãs. Idealmente, eu gostaria de ver as fronteiras da Europa adequadamente seguras e decisões tomadas nas fronteiras sobre quem entra na Europa".

