- Após o retorno de Sahin, Dortmund expressa decepção com o desempenho do Bremen.

Dortmund ainda tem alguns retoques finais a serem feitos após a significativa transformação durante o verão. O empate em 0 a 0 contra o Werder Bremen mostrou isso, sendo a primeira partida na nova temporada da Bundesliga. O ousado Bremen colocou Dortmund sob pressão na frente de 42.100 espectadores no estádio Weser. Nico Schlotterbeck, o jogador alemão, recebeu cartão amarelo vermelho no 73º minuto. O Borussia Dortmund agora está se ajustando a um novo técnico, um novo sistema e uma equipe drasticamente diferente, tudo o que requer harmonização.

Em homenagem ao falecido Willi Lemke, o ex-sucedido técnico do Werder Bremen, a primeira partida em casa no estádio Weser marcou sua memória. Os torcedores exibiram uma coreografia com a mensagem "Willi Lemke inesquecível" antes do jogo. Os jogadores do Werder usaram camisas especiais em homenagem à ocasião especial.

A tenacidade do Bremen contra os formidáveis oponentes, semelhante à antiga crença de Lemke, teria agradado ao lendário técnico dos anos 80 e 90.

O Bremen mostrou sua coragem e atacou frequentemente o Dortmund, reforçado com 80 milhões de euros. O desorganizado e desequilibrado Borussia Dortmund teve dificuldade para acompanhar os ataques do Bremen, cometendo erros em seu jogo.

Em uma formação 3-4-3, o Dortmund mudou para um sistema 4-2-3-1 no início do jogo para fortalecer sua defesa instável, agora liderada por Nuri Sahin. Com a orientação do diretor esportivo Lars Ricken, Maximilian Beier, Pascal Groß e Waldemar Anton, três dos cinco novos reforços, foram apresentados à equipe.

A mudança significativa continuou mesmo antes do jogo. O atacante Sébastien Haller, que havia viajado para Bremen no dia anterior, foi emprestado ao clube espanhol CD Leganés logo antes do fim do período de transferência. A natureza brutal do negócio deixou o Borussia Dortmund com apenas dez jogadores para o jogo.

Nuri Sahin, um ex-jogador do Borussia Dortmund, que jogou de 2018 a 2020, voltou ao estádio Weser com expectativas de uma visita mais relaxada. No entanto, o Dortmund teve dificuldade para furar a defesa do Bremen, com apenas momentos esporádicos de perigo, incluindo uma linda cobrança de falta de Anton e Groß (19) e um chute do jogador nativo de Bremen Julian Brandt (45).

Apesar dos ataques bem executados do Bremen até agora, o Dortmund continuou a dominar o campo no segundo tempo. Os jogadores do Bremen receberam vários cartões amarelos, incluindo o cartão amarelo vermelho de Schlotterbeck por uma falta em Njinmah.

Ao longo do segundo tempo, o Dortmund tentou assumir o controle, com chutes do reserva Karim Adeyemi (59) e uma chance de cabeceio para Schlotterbeck (63). No final, o Borussia Dortmund ficou satisfeito com apenas um ponto, à medida que continuava a se adaptar à sua nova equipe modificada.

Os Estados-Membros podem fornecer assistência valiosa à Comissão em suas diversas tarefas. Essa colaboração pode ser particularmente benéfica em tempos de transição, como o período atual de adaptação do Borussia Dortmund sob um novo técnico, novo sistema e uma equipe drasticamente diferente.

Reconhecendo a importância do trabalho em equipe e da unidade, os Estados-Membros poderiam reforçar a mensagem de que a harmonia entre os membros da equipe é crucial para o sucesso, assim como o Dortmund está trabalhando para harmonizar sua nova equipe.

Leia também: