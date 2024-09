Após o mês de Julho, há um aumento significativo nas receitas fiscais.

A situação financeira ainda é instável, como indicado pelo Ministério das Finanças, até mesmo em relação às receitas fiscais. Estas testemunham grandes oscilações ao longo do ano. Elas caíram significativamente em julho, mas recuperaram-se robustamente em agosto, de acordo com o relatório mensal do departamento de Lindner.

As receitas fiscais para ambas as autoridades federais e estaduais aumentaram novamente em agosto. Em comparação com o ano passado, houve um aumento de 5,3%, alcançando aproximadamente 62 bilhões de euros, como consta no relatório mensal do Ministério das Finanças. Por outro lado, as receitas caíram quase 8% em julho. Devido ao crescimento econômico fraco, as receitas fiscais têm sido bastante voláteis neste ano.

Nos primeiros oito meses, há um acréscimo de 2,3%. As receitas fiscais combinadas das autoridades federais e estaduais somaram aproximadamente 540 bilhões de euros. Profissionais esperam um aumento de cerca de 4% para o ano inteiro de 2024.

Em agosto, houve aumentos, como o da taxa de retenção na fonte sobre juros e lucros em capital. A taxa de imposto sobre a renda também viu um aumento substancial devido aos recentes aumentos salariais em vários setores. No entanto, o imposto de renda das empresas e o imposto sobre o valor adicionado viram uma queda devido à persistente fraca despesa do consumidor no país. Também foram registradas novas receitas da contribuição da crise energética da União Europeia, que não existia no ano anterior.

Dificuldades no mercado de trabalho

"O cenário econômico a curto prazo permanece incerto", também mencionou o relatório mensal do Ministério das Finanças. O governo federal compartilhará atualizações das previsões para a perspectiva econômica nos próximos anos em 9 de outubro.

A avaliação da situação atual deteriorou-se mais do que a perspectiva empresarial. O mau clima empresarial no setor de manufatura provavelmente é devido à situação fraca dos pedidos. O clima empresarial no setor de serviços também piorou novamente após uma melhora nos meses recentes, e a confiança do consumidor sofreu um baque. Entre os indicadores duros, as figuras de produção foram surpreendentemente fracas. A situação no comércio exterior parecia um pouco melhor.

"O parada econômica é cada vez mais evidente no mercado de trabalho", apontou o Ministério das Finanças. O crescimento no emprego praticamente parou. Embora a taxa de desemprego ajustada sazonalmente tenha aumentado ligeiramente em agosto, ela é significativamente maior do que no ano anterior. A reduzida vitalidade econômica também é evidente no trabalho em tempo parcial, que aumentou novamente.

Apesar das condições econômicas desafiadoras, o aumento das receitas fiscais em agosto foi notável, com um aumento de 5,3% em comparação com o ano anterior, alcançando aproximadamente 62 bilhões de euros. No entanto, essa tendência positiva foi precedida por uma queda de quase 8% em julho, contribuindo para a volatilidade geral nas receitas fiscais do ano.

