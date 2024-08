- Após o incidente de Vuskovic, a HSV pergunta: "Será que Mario poderá manter sua posição?"

Steffen Baumgart ficou sem palavras. A proibição de doping afirmativa dada ao futebolista Mario Vuskovic teve um impacto significativo no Hamburger SV e em seu treinador. "É desafiador para mim encontrar as palavras certas aqui," disse o treinador de 52 anos. "Claro que isso afeta todos nós," acrescentou.

Na terça-feira, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) tomou uma decisão no caso de Vuskovic. Os juízes desportivos mantiveram os recursos da Agência Antidoping Nacional (NADA) e da Agência Mundial Antidoping (WADA) e estenderam a punição de Vuskovic para quatro anos. O defesa central cumprirá a suspensão até ao outono de 2026.

O HSV continua a apoiar Vuskovic

O jogo contra o promovido Preußen Münster no sábado (13:00 CET/Sky) passou para segundo plano para o HSV. O clube está concentrado em transmitir a mensagem: o seu apoio a Vuskovic é inabalável. "Não abandonaremos Mario," disse o diretor desportivo Stefan Kuntz numa entrevista ao clube. "No fundo, trata-se do jovem homem," confirmou o treinador Baumgart.

No entanto, esse apoio pode ser posto à prova. Um recente relatório do "Hamburger Abendblatt" sugeriu que o HSV poderia rescindir o contrato de Vuskovic. A razão é uma chamada obrigação de gestão de riqueza. O clube poderia potencialmente incriminar-se ao continuar a pagar o salário de Vuskovic, uma vez que ele não está a cumprir o seu papel real. Além disso, o clube poderia examinar potenciais reclamações por danos contra Vuskovic.

O membro da direção Huwer: "Situação complicada"

O membro da direção financeira Eric Huwer afirmou na entrevista que não devem ser tomadas decisões apressadas numa situação tão complexa. "Temos de reconhecer que a apelação de Mario ao TAS foi infrutífera e as possibilidades de ação legal adicional são muito limitadas."

Inicialmente, o clube planeia aguardar uma revisão do veredicto pelos advogados de Vuskovic antes de tomar uma decisão sobre os próximos passos. "Mario foi, é e remains uma parte vital da nossa família do HSV," esclareceu Huwer.

Vuskovic, que foi suspenso pelo tribunal desportivo do DFB no ano passado por dois anos por ter utilizado o agente de dopagem sanguínea EPO com efeito retroativo a 15 de novembro de 2022, expressou as suas opiniões nas redes sociais após o veredicto. Ele voltou a afirmar a sua inocência. "Parece que vivemos num mundo onde a realidade e a justiça já não importam," escreveu o jovem de 22 anos no Instagram. "Não fiz nada de errado e não vou desistir até provar a minha inocência," afirmou.

O clube manteve contacto com o defesa desde a sua suspensão. Foram mostrados repetidos sinais de solidariedade do clube e dos companheiros de equipa.

O diretor desportivo Stefan Kuntz deu a notícia triste aos profissionais do HSV na terça-feira. "Os jogadores ficaram tão surpreendidos como nós, a moral caiu para zero num instante," disse Kuntz na entrevista do clube.

Baumgart descreveu os dias seguintes como uma "montanha-russa emocional." Kuntz espera um "boost motivacional" para a equipa apesar da atmosfera tensa antes do jogo contra Münster.

Nos últimos anos, a posição de defesa central tem sido um ponto fraco para o HSV. Ainda não está claro se o clube, que esperava um acquittement e queria manter uma posição na equipa aberta para Vuskovic, vai apresentar uma nova contratação nessa posição antes do prazo de transferência na sexta-feira. Baumgart confirmou a sua intenção de trazer outro jogador: "É fácil de imaginar que estamos a considerar essa posição," disse o treinador.

Leia também: