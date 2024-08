- Após o calor intenso, há potencial para chuvas e granizo.

Após uma série de dias de verão escaldantes, algumas regiões em Baden-Württemberg correm risco de enfrentar tempestades intensas e chuvas torrenciais. Desde a tarde, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê chuvas pesadas de até 25 litros por metro quadrado por hora e ventos fortes de até 70 quilômetros por hora na Floresta Negra. Em outros lugares, as temperaturas podem chegar a 34 graus com clarões de sol.

A previsão para sábado indica que podem surgir tempestades curtas nas montanhas, segundo o DWD. O domingo começa com céu claro e condições secas, com temperaturas entre 26 e 33 graus. No entanto, ao longo do dia, são esperadas chuvas leves e tempestades intensas.

De acordo com o DWD, a segunda-feira seguirá o mesmo padrão: manhãs agradáveis dão lugar a condições desconfortáveis devido a tempestades intensas que trazem chuva torrencial e ventos fortes.

