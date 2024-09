Após o ataque a Sumy, aproximadamente 280.000 pessoas estão atualmente sem eletricidade.

09:28 Ucrânia: Russos decapitam POWO comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano revela a execução de um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado, com as mãos amarradas com fita adesiva, pelos russos usando uma espada. "Os russos decapitaram um POW ucraniano", anunciou o comissário, expressando incredulidade com as atrocidades cometidas pelos russos. Uma imagem do soldado morto foi publicada nas redes sociais hoje. A espada usada na execução tem a inscrição "Pelo Kursk" nela. Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova compartilham fotos de soldados ucranianos que sobreviveram à captura russa.

09:02 Comandante checheno discute a ofensiva de KurskQuando a Ucrânia surpreendeu a Rússia com um ataque na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow demonstrou otimismo em seu canal do Telegram no primeiro dia do avanço: "Vamos ficar calmos, consumir pipoca e assistir nossos caras aniquilarem o inimigo". Desde então, Alaudinow emergiu como o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com suas declarações promovidas pela mídia russa. A atenção da mídia só é possível com a aprovação de figuras de alto nível, de acordo com especialistas consultados pela agência de notícias AFP. Assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece desfrutar de um grau incomum de liberdade de expressão. Alguns até especulam que ele é um possível sucessor do supostamente doente Kadyrov.

08:42 Alemanha oferece 100 milhões de euros em ajuda de inverno à UcrâniaA Alemanha está oferecendo à Ucrânia mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno, como declarado pela Ministra do Exterior federal Annalena Baerbock durante uma reunião em Chisinau, capital da República da Moldávia. "O outono está chegando e o inverno está à espreita", disse Baerbock antes de participar da reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia. A Rússia estaria planejando outra "guerra de inverno", com o objetivo de tornar a vida o mais difícil possível para os ucranianos.

08:01 Ucrânia: Russos atacam instalações de energia em Sumy pelos aresA Ucrânia relata outro ataque significativo de drones pela Rússia. A defesa aérea relatou ter abatido 34 dos 51 drones russos na noite anterior, cobrindo cinco regiões. As autoridades locais na região nordeste de Sumy relatam que as instalações de energia também foram alvo. Um total de 16 drones russos foi interceptado, com infraestrutura crítica, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, ligados a fontes de energia de backup. Equipes de emergência estão atualmente realizando reparos.

07:37 Ucrânia: Rússia perde 1.020 soldados nas últimas 24 horasDe acordo com o Estado-Maior ucraniano, a Rússia perdeu 1.020 soldados, seja por morte ou ferimentos, nas últimas 24 horas. Isso traz o total de baixas da Rússia desde a invasão total em fevereiro de 2022 para 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia foram destruídos ou danificados, e dois tanques, além de seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Ucrânia ataca aeroporto militar russoDe acordo com o site de notícias ucraniano "Kyiv Post", o aeroporto militar russo em Engels, região de Saratov, foi atacado durante a noite por drones. O relatório inclui vídeos mostrando explosões. De acordo com o relatório, bombardeiros estratégicos equipados com mísseis usados pela Rússia para bombardear cidades ucranianas estão baseados neste aeroporto.

06:35 Stoltenberg apoia debate sobre armas de longo alcance para a UcrâniaO secretário-geral da NATO que está saindo, Jens Stoltenberg, apoia a discussão global em andamento sobre dar à Ucrânia a autorização para atingir território russo usando armas de longo alcance ocidentais. "Cabe a cada aliado tomar essas decisões, mas a colaboração é crucial, como fazemos", disse Stoltenberg em uma entrevista à rádio britânica LBC. A Ucrânia vem pedindo essa autorização aos seus aliados para atingir centros de comando, aeroportos e infraestrutura russos há semanas. Stoltenberg expressou preocupação com uma possível escalada do conflito, afirmando: "No entanto, ainda acho que o maior risco é que o Putin saia vitorioso na Ucrânia".

06:13 Meta isola canal de propaganda russo RTA Meta, a empresa que supervisiona plataformas como o Facebook, impôs uma proibição à disseminação de propaganda estatal russa através de meios de comunicação como o canal de TV RT em todo o mundo. O RT (antigo Russia Today) e organizações afiliadas não poderão mais disseminar informações em aplicativos da Meta, como o Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. O RT já foi bloqueado na UE desde a primavera de 2022 devido a campanhas de desinformação sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Para obter mais informações, visite este link:

05:33 Lukashenko liberta 37 presos em BelarusO líder autoritário da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, perdoou 37 presos. A administração presidencial em Minsk declara que eles foram condenados por "extremismo", uma acusação comumente usada na Bielorrússia para classificar críticos do governo. Entre aqueles perdoados estão seis mulheres e vários indivíduos com problemas de saúde. Não há detalhes sobre as identidades específicas das 37 pessoas a quem a clemência foi concedida. Nos últimos dois meses, Lukashenko perdoou prisioneiros em várias ocasiões que foram presos por protestar contra o governo. No meio de agosto, ele perdoou 30 prisioneiros políticos, seguido por outros 30 no início de setembro. Em cada caso, Lukashenko insistiu que os prisioneiros demonstraram arrependimento e pediram perdão.

03:11 Relatório da ONU: A Situação dos Direitos Humanos na Rússia Agrava-se de acordo com um relatório da ONU, os abusos dos direitos humanos na Rússia estão aumentando. De acordo com Mariana Katzarova, uma Relatora Especial nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2023, há um sistema sistemático e apoiado pelo Estado de violações dos direitos humanos em vigor. Este sistema é usado principalmente para reprimir a sociedade civil e a oposição política, como consta no relatório. Indivíduos críticos das ações da Rússia contra a Ucrânia e dissidentes estão sendo alvo de forma mais agressiva. Katzarova estima que pelo menos 1372 prisioneiros políticos foram condenados. Esses ativistas dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra foram presos e sentenciados sem fundamento, enfrentando tortura na prisão. Prisioneiros políticos são mantidos isolados em celas, enquanto outros são forçados a ir para clínicas psiquiátricas. Esses são apenas os casos conhecidos, sugere um funcionário, sugerindo que o número real pode ser maior.

23:24 A Suécia vai liderar a presença proposta da NATO na Finlândia A NATO está planejando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, e a Suécia pode estar liderando o esforço. Isso envolveria um modelo único de forças multinacionais da NATO conhecido como Forças Terrestres Avançadas (FTA), semelhante àquelas em outros países da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O Ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e o Ministro da Defesa da Finlândia, Antti Häkkänen, revelaram isso em uma conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson expressa sua gratidão por ter sido escolhido pela Finlândia para servir como a "nação quadro" para essa presença. Ele acredita que isso fortalecerá a segurança geral da NATO.

