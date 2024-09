Após o ataque a Poltava, Zelensky incentiva o desdobramento de armas de longo alcance

Seguindo o ataque mortal com mísseis russos em Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr busca autorização para empregar armas de alcance maior contra a Rússia. "Os ataques russos serão ineficazes se pudermos destruir os sites de lançamento dos agressores e seus aeroportos militares e logísticos", declarou Zelensky em seu discurso diário em vídeo. De acordo com ele, o número de mortos em Poltava aumentou para 51, e o número de feridos agora é de 271. Mais pessoas ainda estão presas sob os escombros.

22:06 Zelensky demite alto funcionárioO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demitiu Rostislav Shurma, vice-chefe da presidência, de acordo com um decreto publicado no site do presidente. Além disso, Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia, anunciou sua renúncia. Vários outros ministros já tinham renunciado. O presidente Volodymyr Zelensky explicou que essas mudanças visam intensificar o governo. "O outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser reestruturadas de modo que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados de que necessita."

21:42 Repórter da ntv em Poltava: "Locais falam de um momento assustador"A Ucrânia relatou um dos maiores ataques aéreos da guerra, resultando em numerosas baixas e feridos. A repórter da ntv Kavita Sharma está no local e descreve a "situação altamente tensa" e as experiências dos locais durante o ataque com mísseis.

21:25 Ucrânia acusa Rússia de executar prisioneiros de guerraO Escritório do Procurador-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de matar mais prisioneiros de guerra. Investigações foram abertas sobre o tiroteio de três ucranianos na área de Torez, na região oriental ucraniana de Donetsk. Os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima, mas foram mortos pelas costas pelos ocupantes pouco depois, de acordo com o relatório da agência, que cita vídeos na internet.

20:50 Trump apresenta plano para encerrar guerra na UcrâniaO candidato à presidência dos EUA do Partido Republicano Donald Trump afirma ter um plano para "garantir" o fim da guerra na Ucrânia, mas só pode revelá-lo se vencer a eleição presidencial em 5 de novembro. O septuagenário populista de direita revelou isso em uma entrevista com o podcaster Lex Fridman. "Se eu vencer, vou negociar um acordo como presidente eleito, garantido", disse Trump. "Esta guerra nunca deveria ter acontecido." Ele tem um "plano muito exigente" sobre como a Ucrânia e a Rússia poderiam cessar sua guerra, "e tenho uma ideia - talvez não um plano, mas uma ideia - para a China". No entanto, ele não pode revelar esses planos agora, "pois, se eu revelar esses planos, não serei capaz de implementá-los e eles fracassarão". Trump, que expressou admiração pelo presidente russo Vladimir Putin muitas vezes, já tinha se gabado antes de que poderia encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia "em 24 horas", sem nunca explicar como.

20:35 Polônia reforça seu exércitoA Polônia anunciou novos contratos de aquisição militar valendo vários centenas de milhões de euros. O ministro da Defesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz informou jornalistas que o governo polonês assinará contratos no valor de "aproximadamente dois bilhões de Zloty" (cerca de 470 milhões de euros). Na quarta-feira, Kosiniak-Kamysz anunciou a assinatura de um "contrato maciço no valor de quase 1,1 bilhão de Zloty com uma empresa espanhola", supostamente para sistemas de vigilância de aeroportos. Detalhes não foram fornecidos. Na terça-feira, foram assinados três outros contratos de logística e comunicação militares, disse o ministro. A Polônia aumentou significativamente seus gastos militares desde a invasão russa da Ucrânia.

20:01 Usina nuclear de Zaporizhzhia "novamente perto de blecaute"Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), expressou preocupação com o potencial desastre na usina nuclear ucraniana em Zaporizhzhia. Grossi, falando em Kyiv antes de viajar para a usina, que foi ocupada pela Rússia desde o início da guerra, disse que a situação é altamente volátil após novos combates na área. "A usina está novamente perto de um blecaute. Já nos preocupamos com isso antes. Um blecaute significa sem energia, sem resfriamento. Sem resfriamento, então você pode ter um desastre." De acordo com o operador estatal de energia nuclear da Ucrânia, Enerhoatom, o bombardeio russo na segunda-feira danificou o suprimento de energia da usina. Se uma segunda linha de energia também for danificada, poderá levar a uma situação de emergência.

19:03 Rússia Aumenta Propaganda Escolar Especialistas preveem um aumento significativo na lavagem cerebral do Estado enquanto a Rússia inicia seu novo ano letivo. A quantidade de aulas que podem ser classificadas como "propaganda pró-Kremlin" é estimada em aproximadamente 1.300 horas neste ano, segundo a plataforma de jornalismo russa "Agentstvo" alinhada com a oposição. O líder russo Vladimir Putin tem repetidamente instado as escolas a instilar patriotismo nas crianças o mais cedo e intensamente possível. O desenvolvimento intelectual não é encorajado. De acordo com o "Agentstvo", a plataforma calculou o total de horas dedicadas à promoção das vistas do Kremlin sobre vários assuntos, incluindo história, guerra na Ucrânia e valores familiares e sociais tradicionais. A proporção dessas horas na grade pode variar por ano, mas cerca de 1.300 das 11.000 horas escolares podem ser destinadas a fins propagandísticos, afirmou a plataforma.

18:14 Diretor da Ukrenergo Demitido O diretor da operadora da rede de energia da Ucrânia, Ukrenergo, foi demitido. A junta supervisora da empresa estatal votou pela sua demissão na segunda-feira, como anunciou o presidente da junta, Volodymyr Kudryzkyj, no Facebook. Relatos sugerem que a principal razão para sua demissão foi a falha em defender a rede de energia ucraniana dos ataques russos. Kudryzkyj desafia essa afirmação e destaca as medidas protetoras que colocou em prática. Ele alega que se tornou alvo de uma campanha de mídia para descreditar a empresa, com os mentores por trás dela tentando assumir o controle da Ukrenergo. Kudryzkyj não nomeia indivíduos específicos.

17:39 Ministros do Governo Ucraniano Renunciam Vários membros do governo ucraniano renunciaram. Entre eles está o Ministro das Indústrias Estratégicas, Olexander Kamyshyn, que era responsável pela produção doméstica de armas durante o conflito com a Rússia. Kamyshyn declarou que permanecerá no setor de defesa, mas em uma capacidade diferente. De acordo com o presidente do parlamento, o Ministro da Justiça, Denys Maliuska, e o Ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets, também partiram.

17:18 Mortes em Poltava Aumentam Um ataque de míssil russo atinge a região de Poltava. De acordo com os relatórios ucranianos, pelo menos 47 pessoas foram mortas. Dois mísseis destruíram um edifício na capital regional de Poltava que era usado pelo Instituto Militar de Comunicações, de acordo com uma declaração do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj no Telegram. Mais de 200 pessoas ficaram feridas.

17:04 Scholz Recebe Crítico do Kremlin Libertado Kara-Mursa O chanceler alemão Olaf Scholz recebeu o crítico do Kremlin Vladimir Kara-Mursa, que foi libertado da captivity russa, em Berlim. "Respeito a força e a coragem de Vladimir Kara-Mursa e seu compromisso inabalável com um futuro democrático para a Rússia", escreveu o político do SPD na plataforma X. "Facilitamos sua libertação através do troca de prisioneiros em agosto e hoje tivemos a oportunidade de ter uma discussão aprofundada." Kara-Mursa é um dos mais de 20 detidos que foram libertados no início de agosto em uma troca de prisioneiros sem precedentes entre a Rússia e vários países ocidentais.

16:16 Rússia se Preparando para Ataque ao Ponte de Kerch De acordo com a inteligência britânica, a Rússia espera outro ataque à Ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia ocupada. A Rússia déployou barreiras feitas de balsas flutuantes e afundadas, colocou minas no mar e ergueu geradores de fumaça para obstruir a visão da ponte. O número de sistemas de defesa aérea também aumentou. Além disso, uma estrutura está sendo construída paralela à ponte. Pode ser uma ponte adicional de uma via ou talvez uma barreira para proteger contra os explosivos dos drones marítimos ucranianos.

15:52 Ucrânia Apresenta Novo Veículo Blindado O Ministério da Defesa da Ucrânia apresentou um novo veículo blindado para o uso das forças ucranianas. Conhecido como "Khorunzhyi" - que significa "Porta-bandeira" e denota um posto militar nos exércitos cossacos - este veículo blindado tem sido desenvolvido por algum tempo, com um protótipo único avistado na linha de frente em fevereiro do ano passado. Este anúncio é esperado para levar à produção de muitos mais desses veículos - um reforço muito necessário e produzido domesticamente para as necessidades de equipamento das forças ucranianas.

15:38 Estônia e Lituânia Condenam Mongólia pela Visita de Putin A Estônia e a Lituânia condenaram a Mongólia pelo recebimento do presidente russo Vladimir Putin. "A decisão do governo mongol de honrá-lo em vez de detê-lo enfraquece significativamente o Tribunal Penal Internacional e o sistema jurídico global", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, em Tallinn. "A Mongólia teve a oportunidade de contribuir para o fim da guerra russa na Ucrânia e escolheu não fazê-lo", acrescentou ele. Seu colega lituano Gabrielius Landsbergis chamou isso de "inaceitável" que o governo mongol ignorou o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Putin. "Este é mais um exemplo do sistema baseado em direito internacional sendo comprometido", disse ele, de acordo com a agência BNS em Vilnius.

**14:57 Início do Julgamento de um Francês Acusado de Viol

14:19 Alemanha Pretende Oferecer Mais Seis Sistemas IRIS-T à UcrâniaA Alemanha planeja fornecer à Ucrânia mais seis sistemas de defesa aérea IRIS-T SLM, de acordo com fontes de segurança. O governo alemão também tem a intenção de adquirir seis sistemas adicionais para as suas forças armadas, foi revelado.

13:55 Mídia: Erro de Helicóptero Russo Leva a Segundo AcidenteA mídia russa relatou outro incidente envolvendo um helicóptero russo Mi-8. De acordo com Alexey Tsydenov no Telegram, o helicóptero teve um pouso forçado a 85 quilômetros da cidade de Irkutsk, deixando duas pessoas com ferimentos leves. Operações de busca e resgate estão em andamento, com seis pessoas a bordo. O helicóptero foi relatado como desaparecido após a perda de contato na fronteira entre a República de Buryatia e a região de Irkutsk, de acordo com a agência de notícias Ria Novosti.

13:30 Ucrânia Enfrenta Maior Número de Vítimas em Ataque RussoEm um ataque com mísseis russos na cidade central ucraniana de Poltava, 41 pessoas perderam a vida, de acordo com o Presidente Volodymyr Zelensky. Mais de 180 pessoas ficaram feridas, ele relatou. O ataque atingiu a área de uma escola e um hospital vizinho. Uma parte do edifício do Instituto de Comunicações também foi danificada. "De acordo com as informações disponíveis, o inimigo utilizou dois mísseis balísticos", afirmou o Ministério da Defesa da Ucrânia. "O tempo entre o alerta e a chegada dos mísseis mortais foi tão breve que pegou as pessoas no abrigo antiaéreo durante a evacuação." Foi relatado que mais pessoas estão presas sob os escombros. As equipes de resgate conseguiram salvar 25 pessoas - onze delas foram retiradas dos escombros.

13:08 EUA Aproximam-se de Acordo para Fornecer Mísseis de Alcance Longo à UcrâniaFontes internas sugerem que os EUA estão se aproximando de um acordo para fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de alcance longo capazes de alcançar território russo em profundidade. No entanto, as autoridades em Kyiv ainda teriam que esperar vários meses por esses mísseis, já que os EUA precisam resolver questões técnicas antes do entrega, revelaram várias fontes americanas. O anúncio é esperado no outono. Os munições em consideração são mísseis ar-superfície de alcance médio a longo (JASSM), mísseis de cruzeiro lançados por aviões com capacidades de médio a longo alcance. Esses mísseis podem ser lançados de aeronaves em alvos terrestres. O deployment de JASSMs para a Ucrânia poderia aprimorar suas capacidades estratégicas e lhe dar uma vantagem sobre a Rússia.

12:39 Rússia Acusa Prominente Físico de Alta TraiçãoUm tribunal de Moscou sentenciou um físico proeminente a 15 anos de prisão após encontrá-lo culpado de "alta traição". Isso marca a última prisão de uma pessoa acusada de revelar segredos de estado. O homem de 57 anos teve um papel no desenvolvimento de mísseis hipersônicos russos, de acordo com agências de notícias russas. Dois de seus colegas também foram detidos sob suspeita de traição. A trinca do Instituto de Mecânica Teórica e Aplicada (ITAM) em Novosibirsk é uma de várias cientistas acusados de traição nos últimos anos devido ao seu trabalho nessa tecnologia. O homem de 57 anos foi detido em agosto de 2022. Os homens "estão enfrentando graves acusações", de acordo com fontes de segurança.

12:06 Relações Comerciais Rússia-Índia FortalecemAs relações comerciais da Rússia com a Índia quase dobraram no ano passado, informou Anatoly Popow, vice-presidente do conselho da Sberbank, à agência de notícias Reuters. O comércio entre os dois países atingiu aproximadamente US$ 65 bilhões em 2023. A principal razão para esse aumento é que a Índia se tornou um importante importador de petróleo russo após sanções ocidentais contra a Rússia devido à sua invasão da Ucrânia. "Em 2022, as empresas russas demonstraram um forte interesse no mercado indiano, já que esse mercado serve como uma alternativa", disse Popow. "Hoje, estamos planejando abrir contas em rúpias para clientes russos. Não descartamos que a rúpia não apenas funcione como um método de pagamento, mas também como uma ferramenta de poupança", acrescentou. A Sberbank realiza pagamentos para até 70% de todas as exportações russas para a Índia.

11:42 Putin Convidado da Mongólia para Cúpula do BRICSO presidente russo Vladimir Putin encontrou-se com o presidente da Mongólia, Uchnaagiin Khürelsük, no início de sua visita à Mongólia e convidou-o para participar da próxima cúpula do BRICS na Rússia. "Estamos ansiosos pela sua presença", disse Putin à mídia russa durante o encontro na capital, Ulaanbaatar. O grupo de principais economias emergentes, liderado pela Rússia e pela China, se reunirá no final de outubro em Kazan, a capital da república do Tartaristão. Putin expressou seu desejo de discutir a cooperação econômica durante sua visita à Mongólia. O gasoduto Power of Siberia 2, que a Rússia deseja construir para a China e passaria pela Mongólia, provavelmente será um assunto de discussão durante a visita de Putin a Ulaanbaatar.

11:15 Rússia Fortalece Defesa Aérea em Belgorod

A Rússia reforçou seus sistemas de defesa aérea na região de Belgorod, de acordo com o Ministério da Defesa do país. Essa região vem sendo alvo de frequentes ataques da Ucrânia há algum tempo.

10:57 Ucrânia: Rússia atinge instalações ferroviárias

As instalações ferroviárias foram alvo da Rússia em várias áreas da Ucrânia durante a noite, de acordo com fontes ucranianas. A região norte de Sumy e Dnipropetrovsk, no leste-centro da Ucrânia, foram afetadas, de acordo com a empresa ferroviária estatal.

10:02 ISW: Rússia recaptura posições perdidas em Kursk

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) relata que as forças russas recentemente retomaram posições em Kursk que haviam perdido anteriormente. Eles ocuparam posições perto da vila de Olgovka, com o ISW sugerindo que as forças ucranianas se retiraram de Olgovka. Um blogueiro militar russo também alega que as tropas ucranianas fizeram avanços menores perto de Pogrebki e Malaya Loknya (ambos a noroeste de Sudzha) e que as forças russas abandonaram suas posições dentro desses assentamentos para evitar cerco. Os ataques ucranianos às pontes de pontão russas sobre o rio Seim na região de Glushkovo continuam.

09:30 Mongólia não prenderá Putin devido a pressões geopolíticas

Apesar de um mandado de prisão internacional contra Vladimir Putin, ele foi recebido com honras em Mongólia. De acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz, a decisão da Mongólia de não prender Putin não se deve apenas à sua posição geográfica entre a Rússia e a China, mas também às complexas pressões geopolíticas.

09:00 Chefe da rede de energia ucraniana demitido pela falha em proteger instalações

O chefe da operadora de rede de energia estatal ucraniana Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, foi demitido, segundo relata a emissora ucraniana Suspilne, citando fontes da empresa. A razão given é sua incapacidade de proteger instalações de energia durante os intensificados ataques russos. O conselho de supervisão da Ukrenergo votou quatro a dois a favor da demissão de Kudrytskyi por sua suposta falha em implementar decisões anteriores do comandante supremo e pela proteção insuficiente das instalações da Ukrenergo. Kudrytskyi também está sendo investigado por corrupção.

08:22 Ucrânia: Descobriram centenas de redes de fuga do serviço militar

Desde a invasão russa da Ucrânia, as autoridades ucranianas descobriram mais de 570 redes criminosas que ajudam indivíduos a fugir do serviço militar, de acordo com Andrii Demtschenko, porta-voz do serviço de fronteira do estado. Essas organizações ajudam homens ucranianos a fugir para o exterior e fornecem certificados médicos falsos para alegar que são inaptos para o serviço militar, cobrando entre US$ 7.000 e US$ 10.000 por seus serviços. Homens ucranianos com idade entre 18 e 60 anos geralmente estão proibidos de sair do país, pois podem ser chamados para o serviço militar. Em 2024, as agências de aplicação da lei descobriram mais de 200 redes criminosas.

07:50 Ex-oligarca russo: Ofensiva de Kherson vista como catástrofe pelos russos

O político da oposição russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky acha a reação do público russo à avanço ucraniano em Kherson "incomum". Em uma entrevista ao "Tagesspiegel", ele afirmou que os russos não percebem o avanço ucraniano como um ataque de um inimigo, mas como uma "desgraça natural". As pessoas estão insatisfeitas com a maneira como o governo está lidando com isso, o que leva a uma queda nas taxas de aprovação de Putin.

07:22 Ucrânia: Menino de oito anos morto em ataque russo a Zaporizhzhia

Um ataque russo à cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, resultou na morte de um menino de oito anos ontem à noite, de acordo com relatórios ucranianos. O ataque ocorreu por volta das 23h, matando duas pessoas. Uma mulher de 38 anos e uma menina de 12 anos também ficaram feridas; a menina agora está em cuidados intensivos. Um edifício da cidade foi parcialmente destruído, danificando estruturas vizinhas.

06:58 Pesquisadores sugerem possível local de lançamento para a "superarma" nuclear de Putin

Dois pesquisadores americanos afirmam ter identificado o local provável para o lançamento do míssil 9M370 "Burevestnik" na Rússia. Elogiado pelo presidente Vladimir Putin como "invencível" e apelidado de "superarma", esse míssil de cruzeiro movido a energia nuclear, também conhecido como SSC-X-9 "Skyfall" pela OTAN, é dito ter a capacidade de burlar o sistema de defesa de mísseis americano. De acordo com Putin, essa arma poderia ultrapassar os sistemas de defesa americanos. Utilizando imagens gravadas por uma empresa de satélites, esses dois pesquisadores identificaram um projeto de construção adjacente a uma instalação de armazenamento de ogivas nucleares, de acordo com os relatórios da Reuters. Essa instalação, a cerca de 475 quilômetros ao norte de Moscou, é especulada como o ponto de lançamento para o míssil secreto. Os pesquisadores detectaram nove plataformas de lançamento em construção. O relatório menciona que o local é destinado a um sistema de foguetes fixo e substancial, e o único sistema de foguetes fixo e substancial em desenvolvimento no momento é o Skyfall. Nem o Ministério da Defesa russo nem a embaixada em Washington responderam a um pedido de comentário.

06:30: Refinaria de Moscou da Gazprom Neft Parcialmente Para Operações após Alegado Ataque de DroneA refinaria de Moscou da Gazprom Neft parou parcialmente as operações após um incêndio causado por um alegado ataque de drone ucraniano, de acordo com a Reuters, citando fontes não identificadas. A unidade Euro+, que representa aproximadamente 50% da capacidade da refinaria, foi desligada. As operações devem ser retomadas dentro de cinco a seis dias após os reparos. No ano passado, a planta de Moscou processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, de acordo com a Reuters. No entanto, o impacto dos danos na capacidade de refino permanece incerto.

05:58: Crítica do Ex-Oligarca Russo: Ações Ocidentais Fortalecem o Poder de PutinO ativista da oposição russa e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky critica a maneira como os governos ocidentais lidam com a Rússia. O Ocidente está cometendo uma série de erros estratégicos que estão prolongando o mandato de Putin, disse ele ao "Tagesspiegel". "O Ocidente deve declarar guerra aos tomadores de decisão", disse Khodorkovsky, que fundou a proibida organização de oposição "Fundação Aberta da Rússia". É incorreto considerar a Rússia como inimiga e equiparar os tomadores de decisão à população em geral. Quanto ao conflito na Ucrânia, Khodorkovsky disse: "Se o Ocidente tivesse respondido da mesma maneira no início da guerra total em fevereiro de 2022 como faz hoje, a guerra já teria terminado".

04:13: Zelensky Advertiu contra a Recaptura da Usina Nuclear de ZaporizhzhiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou uma reunião com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em Kyiv. Isso ocorrerá após a visita de Rafael Grossi à usina nuclear de Zaporizhzhia, disse Zelensky em um post de vídeo nas redes sociais. No momento, não é viável para a Ucrânia recuperar o controle da usina neste estágio da guerra. "Neste momento, não vejo tais possibilidades no campo de batalha, e as que são prováveis são perigosas", disse Zelensky. Grossi havia twittado anteriormente que estava a caminho da usina para "manter nossa assistência e evitar um desastre nuclear". A maior usina nuclear da Europa está sob controle russo desde o início da invasão de 2022. Ambas as partes se acusam de ataques à instalação.

02:27: Vítima em Dnipro como Resultado de Ataque de Foguete RussoPelo menos uma pessoa morreu e três outras ficaram feridas em um ataque de foguetes russos na cidade central ucraniana de Dnipro, de acordo com o governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, pelo Telegram. Vários edifícios residenciais em um distrito da cidade foram danificados no ataque. A informação é não confirmada.

23:55: Zelensky Discute Armas de Alcance Longo com o Primeiro-Ministro Holandês, Mencionando a AlemanhaPerto da frente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a pedir armas de alcance longo em Saporischschja durante uma reunião com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof. Zelensky destacou os recursos necessários para atingir alvos no interior da Rússia e para entregar esses mísseis, bem como novos sistemas de defesa aérea do tipo Patriot, expansão adicional da frota com caças do tipo F-16 e mais munição e equipamento. Zelensky abordou sanções adicionais contra a Rússia. Ele expressou esperança na aprovação de armas de alcance longo e mencionou os EUA, Reino Unido, França e Alemanha como potenciais fornecedores. Kyiv vê a situação hoje com otimismo crescente. Não foram divulgados detalhes adicionais.

22:13: Ucrânia Condena Mongólia por Receber Putin e Evitar Acusações de Crimes de GuerraA Ucrânia condena o governo mongol por receber o presidente russo Vladimir Putin e exige consequências. A Mongólia ajudou Putin, que é procurado por crimes de guerra na Ucrânia, a evitar o sistema jurídico, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Heorhiy Tychyj, em Kyiv. Isso faz da Mongólia um parceiro nos "crimes de guerra" de Putin, disse ele. Putin chegou ao país hoje. "Vamos colaborar com nossos parceiros para garantir que essas ações tenham consequências para Ulan Bator", disse Tychyj. "O fracasso do governo mongol em fazer cumprir o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin é um grande revés para o TPI e para o sistema de justiça criminal internacional", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

21:59: Mandado de prisão internacional ignorado, Putin recebe homenagens militares na MongóliaO líder russo Vladimir Putin foi recebido na Mongólia apesar de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). A administração ucraniana anunciou mais tarde à noite sua intenção de colaborar com seus aliados para impor represálias à Mongólia. O TPI havia emitido o mandado alegando a participação de Putin no sequestro ilegal de crianças ucranianas durante o conflito na Ucrânia desde fevereiro de 2022. Pedidos para sua execução vêm da Ucrânia, do mundo ocidental e de defensores dos direitos humanos. Ao chegar no aeroporto de Ulan Bator, Putin foi recebido por uma guarda de honra militar. Sua visita visa comemorar o 85º aniversário da vitória das forças soviéticas e mongolas sobre o Japão. Uma reunião agendada entre Putin e o presidente mongol Uchnaa Khurelsukh está prevista.

21:48: Notícia de Última Hora: Ucrânia utiliza drone 'Palianytsia' para primeiro ataque a alvo na Crimeia

A Exército ucraniano é relatado como tendo utilizado pela primeira vez, em agosto, o drone de foguete caseiro "Palianytsia" em um ataque contra um objetivo militar na Península da Crimeia, sob controle russo, segundo o jornal ucraniano "Ukrainska Prawda". O nome do drone foi escolhido deliberadamente: "Palianytsia" é um termo desafiador para os russos pronunciarem. Desde o início da invasão russa em grande escala, os ucranianos têm usado esse nome para se referir a pessoal ou infiltrados militares russos.

Diante das mudanças políticas na Ucrânia, a União Europeia pode expressar suas preocupações com a demissão de Rostislav Shurma e Olha Stefanishyna, que ocupavam posições-chave no governo ucraniano.

Além disso, a União Europeia poderia oferecer seu apoio para fortalecer o exército e a segurança da Ucrânia após os ataques russos em territórios ucranianos, como o ataque a Poltava, que resultou em pesadas baixas. A União Europeia pode propor fornecer à Ucrânia equipamento militar avançado ou treinamento para aumentar suas capacidades de defesa.

