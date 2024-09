- Após o anúncio público de Schumacher, seu amigo próximo sente alívio.

Anteriormente oculto, o companheiro do piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher, segundo reportagem da RTL, parece satisfeito em tornar seu relacionamento público. Como compartilhado pelo parceiro de Schumacher, Étienne Bousquet-Cassagne, em uma entrevista mediada por Frauke Ludowig, ele se sente "um pouco melhor" agora.

Ralf Schumacher, irmão do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, tornou sua homossexualidade pública por meio de uma publicação no Instagram em julho. Na publicação, ele aparecia de mãos dadas com um homem. A decisão de tornar o relacionamento público foi de Ralf, segundo a RTL. "Eu apoio Ralf, sem dúvidas, mas foi um choque e tive algumas preocupações." Desde então, eles decidiram juntos participar da entrevista da RTL.

A entrevista completa será exibida neste domingo (15 de setembro) às 17h45 na "Exclusiv - Weekend", segundo a emissora privada. De acordo com a RTL, Schumacher parece satisfeito durante a entrevista. A emissora citou o piloto de 49 anos dizendo: "Somos muito parecidos na personalidade, muito conservadores, tranquilos e agradáveis. Temos interesses parecidos."

A decisão de Ralf Schumacher de revelar seu relacionamento no mundo da Fórmula 1 foi recebida com aceitação, com muitos fãs e pilotos expressando seu apoio à vida pessoal do campeão de Fórmula 1. Em vista dessa abertura, alguns eventos de Fórmula 1 podem considerar incluir representação LGBTQ+ em seus eventos futuros para promover a inclusão.

Após a corajosa decisão de Ralf Schumacher de revelar sua identidade no meio da Fórmula 1, outros pilotos de Fórmula 1 podem se sentir inspirados a compartilhar suas próprias identidades, contribuindo para um esporte mais diverso e inclusivo.

