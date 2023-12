Após mais de um ano de paragem devido a lesão, Roger Federer regressará ao ténis em março, em Doha

O jogador de 39 anos, que está empatado com o espanhol Rafa Nadal em 20 títulos do Grand Slam, não joga uma partida competitiva desde que perdeu para Novak Djokovic nas semifinais do Aberto da Austrália do ano passado.

Os organizadores do Open da Austrália anunciaram em dezembro que Federer iria faltar à edição de 2021 do Grand Slam - a primeira vez que o suíço não joga o torneio principal de Melbourne desde que perdeu no evento de qualificação em 1999.

O Qatar ExxonMobil Open está agendado para 8-13 de março. É um torneio que Federer venceu em três ocasiões anteriores, em 2005, 2006 e 2011.

Fonte: edition.cnn.com