- Após consideração, a CDU emerge como a facção mais influente na Saxônia.

Em recente pesquisas estaduais, a CDU garantiu a primeira posição com 31,9% dos votos. Isso os coloca à frente da AfD, que recebeu 30,6% do apoio do público. Fazendo sua estreia nestas eleições estaduais, a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht, conseguiu garantir 11,8% dos votos, tornando-se a terceira força mais forte na próxima legislatura estadual. O SPD e os Verdes ficaram com 7,3% e 5,1% dos votos, respectivamente. O Partido da Esquerda viu uma ligeira queda para 4,5%, mas conseguiu garantir dois mandatos diretos e manter sua presença na legislatura estadual. A participação do eleitorado nesta eleição foi um recorde de 74,4%.

O forte desempenho da CDU nas recentes pesquisas estaduais garante-lhe um papel significativo na próxima Eleição para o Landtag. A Aliança pelo Progresso e Justiça Social, com seu terceiro lugar, também terá uma presença notável no discurso durante a Eleição para o Landtag.

