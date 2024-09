- Após as férias de verão, os sete primeiros livros de ficção criminal foram lançados.

Após várias semanas de férias de verão, a nova temporada de séries de crimes aos domingos estreia neste domingo (15 de setembro) às 20:15 na ARD. Os sete primeiros episódios já estão agendados, oferecendo uma mistura de despedidas tristes, uma pequena alteração na programação, papéis duplos e um 80º caso. Aqui está o que os fãs do popular formato de crimes podem esperar nos próximos fins de semana.

15 de setembro: "Tatort: Sua Mãe", Viena

A primeira transmissão após as férias vem da Áustria. No drama criminal "Tatort: Sua Mãe", ambientado em Viena, Moritz Eisner (interpretado por Harald Krassnitzer, 63) e Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 65) mergulham na cena local de rap de Viena.

Um rapper promissor procura deixar o selo do seu mentor e produtor para se juntar a um maior. Após um concerto perto do estúdio do selo, o jovem músico morre misteriosamente. Com o conflito público entre a vítima e o produtor, o principal suspeito é rapidamente identificado. No entanto, negando qualquer envolvimento e alegando que o conflito foi fabricado, ele protesta veementemente sua inocência. À medida que a investigação avança, surgem mais suspeitos.

O elenco inclui: Dois rappers da vida real, Roland Koch (65, detetive anterior do "Tatort" do Lago de Constança) e Hary Prinz (59, "Steirerkrimis").

22 de setembro: "Tatort: Ad Acta", Floresta Negra

Em seguida, traga os detetives da Floresta Negra - Franziska Tobler (Eva Löbau, 52) e Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 55). Observe a pequena alteração no horário de início do drama criminal para as 20:20 devido às eleições do estado de Brandemburgo, de acordo com a programação do programa.

A trama gira em torno de um bem-sucedido, embora moralmente questionável, escritório de advocacia. Quando um jovem advogado do escritório é morto a tiros, o chefe do escritório, também padrasto da vítima, mantém-se em silêncio. Invocando privilégio legal, ele se recusa a divulgar qualquer informação sobre seus clientes. Determinados a desvendar a verdade, os investigadores até arrastam o pai de Tobler para o caso, já que o ex-policial teve experiências anteriores com o fundador do escritório.

O elenco inclui: August Zirner (68, protagonista do "Tatort: Der Fremdwohner") e Sammy Scheuritzel (26, assassino do "Tatort: Schau mich an").

29 de setembro: "Tatort: Verde como a grama quando os morros de Frankfurt florescem", Frankfurt/Main

Anna Janneke e Paul Brix embarcam em sua última aventura de resolução de crimes. Após dez anos e 19 casos como o duo de "Tatort" de Frankfurt, Margarita Broich (64) e Wolfram Koch (62) deixam seus populares papéis com este episódio.

Guiados por um drama criminal cheio de psicologia e conflitos familiares, um psicólogo problemático e oficial de apoio à vítima da polícia de Frankfurt torna-se o relutante cúmplice do assassinato do próprio oficial de ordens. Tendo sido confundido com seu oficial de apoio, ele auxilia involuntariamente Janneke e Brix em sua investigação. Quando uma figura proeminente na área da luz vermelha ameaça o oficial de apoio com dívidas de jogo, a situação sai do controle.

O elenco inclui: Matthias Brandt (62, ex-Comissário Hanns von Meuffels do "Polizeiruf" de Munique) e Franziska Brandmeier (31, "Ein Hauch von Amerika").

6 de outubro: "Tatort: Sem Relação", Franconia

Espere outra despedida neste domingo no drama criminal. Desta vez, a equipe de Felix Voss (Fabian Hinrichs, nascido em 1974) e Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid, 45) traz Kommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel, 66) para um encerramento, enquanto ela se despede da cena criminal da Franconia após dez casos desde 2015.

Neste drama criminal, um jovem preso, acreditado inocente pela família, tira a própria vida. Em rápida sucessão, outro preso de uma família diferente encontra um fim semelhante. "Como um sinistro jogo de dominó, os eventos se desenrolam em Nuremberg, unindo as duas famílias na tristeza e na perda, dividindo-as com raiva e culpa", a rede descreve elegantemente este caso.

O elenco apresenta: Fritz Karl (56, "Líder e Sedutor"), Mercedes Müller (27, "Bonn", "Oktoberfest 1900", "Tschick") e Florian Karlheim (47, oficial de polícia cult do "Munich 7").

13 de outubro: "Polizeiruf 110: Caminhos de Água", Brandenburg/Polônia

Finalmente, somos abençoados com um "Polizeiruf 110" para a nova temporada. Os detetives desta vez são Vincent Ross (Andre Kaczmarczyk, 38) e Karl Rogov (Frank Leo Schröder, 63).

No meio de Eberswalde, uma estudante polonesa que frequenta a Universidade do Desenvolvimento Sustentável morre em um caiaque no Canal Finow. Ela estava pesquisando o uso de vias navegáveis e do porto de Eberswalde para sua dissertação de mestrado. Os dedicados detetives iniciam sua investigação ao longo da histórica via navegável, no porto e em um clube de caiaque, que havia hospedado uma festa de aniversário para um professor da universidade na noite anterior. Ao examinar o telefone da vítima, eles descobrem uma pista promissora.

O elenco inclui: Wanja Mues (50, detetive particular de dez anos em "Ein Fall für zwei").

20 de outubro: "Tatort: Murot e o Império do Milênio", Wiesbaden

Mais uma vez, a série de crimes da Hesse traz uma reviravolta única, com Ulrich Tukur (67) e Barbara Philipp (58) não apenas interpretando o Kommissar Felix Murot e sua assistente Magda Wächter, como também vivendo papéis duplos.

No enredo atual, eles esperam por um procurado criminoso de guerra da América do Sul no Aeroporto de Frankfurt, que deve ser julgado na Alemanha. Trinta anos atrás, ele conseguiu escapar de Tukur uma vez. Há outra trama situada em 1944. Aqui, Tukur assume o papel do Kommissar Rother, investigando um caso de assassinato em uma pequena vila ao lado do criminoso de guerra da trama atual.

O elenco inclui: Cornelius Obonya (55, "A Nova Visão") e a renomada atriz de Berlim, Imogen Kogge (67).

27 de outubro: "Tatort: Sua Dívida", Ludwigshafen

O 80º caso para o investigador mais antigo do "Tatort", Lena Odenthal, está em andamento. Ulrike Folkerts (63) vem interpretando esse papel desde 1989, e desde 2014, Lisa Bitter (40) se juntou à equipe como Kommissarin Johanna Stern.

Assim como no drama de crimes da Floresta Negra "Tatort: Ad Acta" (22 de setembro), desta vez um advogado é baleado no escritório de um membro da família. A vítima é o marido de uma advogada durona que trabalha principalmente para empregadores e explorar todas as brechas legais para sua vantagem. Atualmente, ela está questionando severamente a credibilidade de um empregado demitido de um call center, que também corre o risco de perder a custódia de seu filho. Em resumo: a advogada determinada tem mais inimigos do que gostaria e parece ter mexido com alguns sérios.

O elenco inclui: Sandra Borgmann (50, "O Rei de Palma").

Após a transmissão de "Tatort: Sua Mãe" em 15 de setembro, foi feita uma declaração adicional: "O seguinte é adicionado: Um episódio especial de 'Tatort: Wiesbaden', com o retorno de Ulrich Tukur e Barbara Philipp como Kommissar Felix Murot e sua assistente Magda Wächter, será transmitido em 30 de setembro."

À medida que a nova temporada do "Tatort" continua, os fãs podem esperar o retorno de seus detetives favoritos e a introdução de novos casos e personagens. O episódio especial de 30 de setembro promete ser um ponto alto da temporada.

